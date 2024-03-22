الجمعة 22 مارس 2024
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رياضة

منتخبا الطائرة "رجال وسيدات" يواجهان غانا وكينيا بنصف نهائى الألعاب الإفريقية

منتخب الكرة الطائرة
منتخب الكرة الطائرة للرجال

يخوض منتخبا مصر للرجال والسيدات في الكرة الطائرة اليوم مباراتي الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الغانية "أكرا"، حيث يلتقي منتخب السيدات مع نظيره الكيني في الثانية ظهرًا ومنتخب الرجال مع نظيره الغاني في السادسة مساء.

وتأهل منتخب مصر للرجال للدور نصف النهائي بعد تصدره قمة المجموعة الثانية في الدور الأول بفوزه على نيجيريا 3-1 وعلى الكاميرون 3-2 وعلى بوركينا فاسو 3 – صفر، ثم الفوز على جامبيا 3- صفر في الدور ربع النهائي.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للرجال من أحمد سمير مديرًا فنيًا ومحمد السيد مدربًا عامًا وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي.

وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبين: أشرف اللقاني ومصطفى جابر وسيف عابد ورضا هيكل وعبدالرحمن الحسيني ومحمد عسران وأحمد عزب وإسلام عبدالسميع وعبدالرحمن الشحات وحمادة عثمان ومحمد عادل ومحمد رضا.

وتأهل منتخب مصر للسيدات للدور نصف النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته بالفوز على جامبيا وتونس بنتيجة واحدة 3- صفر والهزيمة أمام تونس 1-3 ثم الفوز في الدور ربع النهائي على نيجيريا 3- صفر.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات من عماد نوار مديرًا فنيًا وسيد طه مدربًا عامًا وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح للعلاج طبيعي.

وتضم قائمة منتخب السيدات اللاعبات دانا شوقي ومريم ثابت ومايا ممدوح وتقي مدحت وآية النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين وداليا مرشدي وآية خالد ومي غزال وندى وليد.

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