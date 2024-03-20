الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب رجال الطائرة يواجه جامبيا في ربع نهائي دورة الألعاب الإفريقية

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر للكرة الطائرة

يلتقي منتتخب مصر للكرة الطائرة للرجال نظيره منتخب جامبيا في الرابعة عصر اليوم، بصالة بورتيمان الرياضية، في مباراة الدور ربع النهائي في دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا عاصمة غانا.

وفي باقي مباريات الدور ربع النهائي يلتقي منتخبا كينيا وبوركينا فاسو في الثانية عشرة ظهرا ومنتخبا الكاميرون وتشاد في الثانية ظهرا ومنتخبا غانا ونيجيريا في السادسة مساء وسيلتقي في الدور نصف النهائي الفائز من كينيا وبوركينا فاسو مع الفائز من الكاميرون وتشاد والفائز من مصر وجامبيا مع الفائز من نيجيريا وغانا .

وتأهل منتخب مصر للدور ربع النهائي بعدما تصدر قمة المجموعة الثانية في الدور الأول بفوزه على نيجيريا 3-1 وعلى الكاميرون 3-2 وعلى بوركينا فاسو 3 – صفر واحتل منتخب الكاميرون المركز الثاني يليه نيجيريا وبوركينا فاسو.

وتصدر منتخب كينيا المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد تسع نقاط يليه منتخب غانا برصيد ست نقاط وتشاد نقطتين وجامبيا برصيد نقطة واحدة.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للرجال من أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي.

وتضم قائمة منتخب مصر اللاعبين: أشرف اللقاني ومصطفى جابر وسيف عابد ورضا هيكل وعبدالرحمن الحسيني ومحمد عسران وأحمد عزب وإسلام عبد السميع وعبد الرحمن الشحات وحمادة عثمان ومحمد عادل ومحمد رضا.

من ناحية، أخرى تحددت مواجهات الدور ربع النهائي في بطولة الكرة الطائرة للسيدات في دور الألعاب الإفريقية، حيث يلتقي منتخب تونس مع الكونغو الديمقراطية والجزائر مع غانا كينيا مع جامبيا ومصر مع نيجيريا .

وتصدر منتخب تونس المجموعة الأولى في الدور الأول برصيد تسع نقاط يليه منتخب مصر ست نقاط وغانا ثلاث نقاط وجامبيا بدون نقاط وتصدر منتخب كينيا المجموعة الثانية في الدور الأول برصيد 12 نقطة يليه الجزائر ونيجيريا ولكل منهما سبع نقاط وحصل منتخب الجزائر على المركز الثاني بفارق الأشواط واحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط يليه سيشل بدون نقاط .

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