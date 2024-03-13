دورة الألعاب الإفريقية.. منتخب اليد يستهل مشواره بالفوز على مالى 49/16

حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزه الأول ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة على مالي بنتيجة 49/16.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة طارق محروس المدير الفني في السيطرة على اللقاء منذ البداية، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 23 /7 و في الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا، حيث استمرت السيطرة مصرية حتى انتهاء اللقاء بفارق 33 هدفًا للمنتخب المصري.

وضمت قائمة منتخب مصر 5 لاعبين من الكبار هم عبدالرحمن حميد وسيف فوكس محمد لاشين وهشام صلاح وعبدالله إمام.

وضمت قائمة منتخبنا كلا من منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية:-

‎حراسة المرمى: عبدالرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي.

‎اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس– هشام صلاح – عبدالله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبدالمنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود– محمد مؤمن صفا– محمد عبدالغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.

‎يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا- مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبدالمنعم المدير الإداري- الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.

‎وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.