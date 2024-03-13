دورة الألعاب الإفريقية.. منتخب اليد يستهل مشواره بالفوز على مالى 49/16
حقق المنتخب المصري لكرة اليد فوزه الأول ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة على مالي بنتيجة 49/16.
ونجح منتخب مصر لكرة اليد للشباب بقيادة طارق محروس المدير الفني في السيطرة على اللقاء منذ البداية، حيث انتهى الشوط الأول بنتيجة 23 /7 و في الشوط الثاني لم يختلف الأمر كثيرا، حيث استمرت السيطرة مصرية حتى انتهاء اللقاء بفارق 33 هدفًا للمنتخب المصري.
وضمت قائمة منتخب مصر 5 لاعبين من الكبار هم عبدالرحمن حميد وسيف فوكس محمد لاشين وهشام صلاح وعبدالله إمام.
وضمت قائمة منتخبنا كلا من منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الإفريقية:-
حراسة المرمى: عبدالرحمن حُميد – يوسف وليد – يوسف ناجي.
اللاعبون: محمد لاشين – سيف هاني فوكس– هشام صلاح – عبدالله إمام - محمد عماد – ياسين محمد عبدالمنعم – عمر عدلان – زياد حشاد – بلال إبراهيم مسعود– محمد مؤمن صفا– محمد عبدالغني – أحمد تغيان – معاذ عزب.
يقود المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية: طارق محروس مديرًا فنيًا- مهند السحيلي مدرب عام - منعم السيد مدربًا لحراس المرمى - محمد عبدالمنعم المدير الإداري- الدكتور روماني سعد طبيب المنتخب، ومحمد الألفي مديرًا للمنتخبات الوطنية.
وأسفرت قرعة منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية عن وقوع منتخب اليد في المجموعة الأولى مع منتخبات نيجيريا ومالي وتوجو، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية وكينيا وبنين وغانا.