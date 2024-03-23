السبت 23 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

راديو أون يهزم POD بثلاثية وسيتي كلوب يسحق إيجيبشن أوت دور بثمانية في ثاني أيام دورة المتحدة

فريق راديو أون سبورت
فريق راديو أون سبورت إف إم

حقق فريق راديو أون سبورت إف إم الفوز على POD في أولى مباريات الفريقين بمرحلة المجموعات بدورة المتحدة الرمضانية المقامة في مركز شباب الجزيرة.

وانتصر فريق راديو أون سبورت على POD بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم.

وشهدت المباراة مشاركة هشام حنفي لاعب الأهلي السابق وخالد الغندور لاعب الزمالك السابق في صفوف فريق راديو أون سبورت،  وسامي الشيشيني مديرًا فنيا.

وفي المباراة الثانية، سحق سيتي كلوب نظيره إيجيبشن أوت دور بثمانية أهداف دون رد في ثاني أيام دور المجموعات بدورة المتحدة الرمضانية.

وشارك مع سيتي كلوب الثنائي عبد الستار صبري وسيد معوض نجمي منتخب مصر السابقين.

دورة المتحدة الرمضانية رايدو أون سبورت إف إم سيتي كلوب إيجيبشن أوت دور POD

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