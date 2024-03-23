الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دي إم سي تهزم سينرجي ليميتد.. والقاهرة الإخبارية تحقق الفوز الأكبر في دورة المتحدة

فريق القاهرة الإخبارية
فريق القاهرة الإخبارية

انتهت مباريات اليوم الثاني من بطولة دورة المتحدة الرمضانية، والتي شهدت 5 مواجهات على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وانتصر فريق راديو أون سبورت على POD بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم.

وفي المباراة الثانية، سحق سيتي كلوب نظيره إيجيبشن أوت دور بثمانية أهداف دون رد.

كما حقق دي إم سي الفوز على سينرجي ليميتد بهدفين دون رد.

وحقق فريق القاهرة الإخبارية الفوز الأكبر هذا اليوم على سينرجي أدفيرتيزج بنتيجة 9 أهداف مقابل لا شئ.

واختتُمت المواجهات بانتصار وكالة A.N.A للأخبار على راديو 90 90 بهدفين مقابل هدف.

اقرأ أيضا.. راديو أون يهزم POD بثلاثية وسيتي كلوب يسحق إيجيبشن أوت دور بثمانية في ثاني أيام دورة المتحدة

دورة المتحدة الرمضانية القاهرة الإخبارية راديو 90 90 راديو أون سبورت إف إم أندية سيتي كلوب

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راديو أون يهزم POD بثلاثية وسيتي كلوب يسحق إيجيبشن أوت دور بثمانية في ثاني أيام دورة المتحدة

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