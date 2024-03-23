دي إم سي تهزم سينرجي ليميتد.. والقاهرة الإخبارية تحقق الفوز الأكبر في دورة المتحدة

انتهت مباريات اليوم الثاني من بطولة دورة المتحدة الرمضانية، والتي شهدت 5 مواجهات على ملعب مركز شباب الجزيرة.

وانتصر فريق راديو أون سبورت على POD بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم.

وفي المباراة الثانية، سحق سيتي كلوب نظيره إيجيبشن أوت دور بثمانية أهداف دون رد.

كما حقق دي إم سي الفوز على سينرجي ليميتد بهدفين دون رد.

وحقق فريق القاهرة الإخبارية الفوز الأكبر هذا اليوم على سينرجي أدفيرتيزج بنتيجة 9 أهداف مقابل لا شئ.

واختتُمت المواجهات بانتصار وكالة A.N.A للأخبار على راديو 90 90 بهدفين مقابل هدف.

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