يتابع عاشقو الساحرة المستديرة مباريات الدوريات العربية والأجنبية، لذا يهتموا بالبحث يوميًا عن جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-3-2024، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

أبرز مواعيد مباريات اليوم

البطولة المباراة التوقيت الملعب القنوات الدوري الإماراتي للمحترفين الإمارات ضد بني ياس 09:00 مساءً ستاد نادي الإمارات أبو ظبي الرياضية النصر ضد حتا 09:00 استاد آل مكتوم بنادي النصر أبو ظبي الرياضية نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات الأهلي ضد الشباب 09:00 م ملعب المملكة أرينا SSC الرياضية دوري نجوم العراق أربيل ضد الكرخ 10:30 م ملعب فرانسو حريري العراقية الرياضية الدوري الأردني للمحترفين مغير السرحان ضد شباب العقبة 11:30 مساءً ستاد الأمير محمد الأرنية الرياضية

مواعيد مباريات اليوم

البطولة المباراة التوقيت الملعب القنوات دوري يلو السعودي الباطن ضد هجر 10:45 م ملعب نادي الباطن السعودية الرياضية دوري يلو السعودي العين ضد الجندل 10:00 pm استاد نادي العين السعودية الرياضية دوري يلو السعودي العروبة ضد جدة 11:00 م ستاد نادي العروبة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

سافر نادي الأهلي أمس الأربعاء إلى تنزانيا لمواجه سيمبا التنزاني فى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، وتم تحديد موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة الجمعة 29 مارس على ملعب بنجامين مكابا الوطني فى العاصمة التنزانية دار السلام.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

تم تحديد موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في مباريات ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك فى التاسعة مساء يوم 31 مارس مباراة الذهاب، أما مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر فستكون يوم 7 أبريل بمباراتى الذهاب والعودة.