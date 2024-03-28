الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-3-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يتابع عاشقو الساحرة المستديرة مباريات الدوريات العربية والأجنبية، لذا يهتموا بالبحث يوميًا عن جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 28-3-2024، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي.

 

أبرز مواعيد مباريات اليوم

البطولةالمباراةالتوقيتالملعبالقنوات
الدوري الإماراتي للمحترفينالإمارات ضد بني ياس09:00 مساءًستاد نادي الإماراتأبو ظبي الرياضية
النصر ضد حتا09:00استاد آل مكتوم بنادي النصرأبو ظبي الرياضية
نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيداتالأهلي ضد الشباب09:00 مملعب المملكة أريناSSC الرياضية
دوري نجوم العراقأربيل ضد الكرخ10:30 مملعب فرانسو حريريالعراقية الرياضية
الدوري الأردني للمحترفينمغير السرحان ضد شباب العقبة11:30 مساءًستاد الأمير محمدالأرنية الرياضية
        

 

 

 

 

 

مواعيد مباريات اليوم

البطولةالمباراةالتوقيتالملعبالقنوات
دوري يلو السعوديالباطن ضد هجر10:45 مملعب نادي الباطنالسعودية الرياضية
دوري يلو السعوديالعين ضد الجندل10:00 pmاستاد نادي العينالسعودية الرياضية
دوري يلو السعوديالعروبة ضد جدة11:00 مستاد نادي العروبةالسعودية الرياضية

 

 

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

سافر نادي الأهلي أمس الأربعاء إلى تنزانيا لمواجه سيمبا التنزاني فى دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، وتم تحديد موعد مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال فى الثامنة مساء بتوقيت القاهرة الجمعة 29 مارس على ملعب بنجامين مكابا الوطني فى العاصمة التنزانية دار السلام.

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء لدورة "المتحدة" الرمضانية

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-3-2024 العالمية والمحلية

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

تم تحديد موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في مباريات ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك فى التاسعة مساء يوم 31 مارس مباراة الذهاب، أما مباراة العودة بين الزمالك ومودرن فيوتشر فستكون يوم 7 أبريل بمباراتى الذهاب والعودة.

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موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو القادمة في تصفيات مونديال 2026

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موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

مباريات موعد مباراة الزمالك و فيوتشر مباراة الاهلي وسيمبا مواعيد مباريات اليوم نهائي كأس الاتحاد

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