الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

مباراة الأهلي
مباراة الأهلي

سيظل البحث عن موعد مباراة النادي الأهلي  المقبلة أمام سيمبا التنزاني، بدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي (نسخة 2023/2024)، هو المتصدر الأول والأخير لكافة محركات جوجل على مدار الساعات القليلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في تمام الثامنة مساء بعد غدا الجمعة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي (نسخة 2023/2024).

ويأتي ذلك، بسبب رغبة جماهير المارد الأحمر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل تنزانيا، تساعده على خطف بطاقة العبور للدور التالي من الأميرة السمراء قبل مواجهة الإياب، في ظل كثرة الإصابات والغيابات التي ضربت الأهلي مؤخرا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لجميع مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وحتى المباراة النهائية من البطولة القارية.

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الوداد المغربي يمنح الأهلي النجمة الحادية عشر

منح فريق الوداد البيضاوي نظيره الأهلي، النجمة الحادية عشر بدوري أبطال إفريقيا في تاريخه، بعدما تمكن المارد الأحمر من الفوز على بطل المغرب في مواجهة الذهاب للمباراة النهائية بنتيجة 2/1، بينما كان التعادل الإيجابي حاضرا بمواجهة الإياب بنتيجة 1/1، مستفدا من قاعدة الهدف باهدفين خارج الديار.

ويمتلك الأهلي، الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال إفريقيا، برصيد 11 لقب، البداية كانت في نسخة 1982، و1987، و2001، و2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020، و2021، و2023.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للأهلي، برئاسة حسام غالي رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة الحالي، قد غادرت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، في طريقها لتنزانيا، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام سيمبا، في دوري أبطال إفريقيا.

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