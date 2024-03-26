الأهلى يحصل على موافقة أمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام سيمبا التنزانى

حصلت إدارة الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع لمباراة الأهلي وسيمبا التنزانى والمقرر لها يوم 5 أبريل المقبل على ستاد القاهرة في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني بـ“دار السلام” الجمعة المقبل، فى مباراة الذهاب بالبطولة التى يحمل الأهلي لقبها.

وتحاول إدارة الأهلي الحصول على موافقة الجهات الأمنية على حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، لدعم الفريق فى تلك المواجهة المهمة، والتى بناءً على نتيجتها سيتحدد موقف الفريق من الصعود للدور نصف النهائي في البطولة التي يبحث عن لقبها المارد الأحمر، لإضافة اللقب الثاني عشر في تاريخه.

وتطير بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء لمواجهة سيمبا التنزاني، على متن طائرة خاصة، ويؤدي الفريق الأحمر تدريبه الأول في دار السلام مساء غد، على أن يؤدي تدريبه الثاني على ملعب المباراة.

إمام عاشور يبدأ برنامجه التأهيلي خلال أسبوع

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أن حالة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، مستقرة للغاية، بعد الجراحة التي خضع لها ‏في الكتف.‏

وأوضح أن الجهاز الطبي منح اللاعب راحة لمدة أسبوع، يبدأ بعدها برنامج التأهيل في الجيم وفي الملعب، وفقًا للبرنامج العلاجي الخاص بتجهيزه ‏للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية، لافتًا إلى أن الجراحة التي أجراها تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي سوف تتحدد في ضوء ‏البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام المقبلة.‏

كان إمام عاشور قد أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته ‏مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا‎.