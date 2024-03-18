الأهلى يواجه الاتحاد السكندرى فى مباراة القمة بدورى السوبر لكرة السلة

ستكون مباراة القمة بين الأهلي والاتحاد السكندري الأبرز بين مواجهات اليوم في الأسبوع الثالث عشر لدوري سوبر كرة السلة.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري ستقام في التاسعة والنصف مساء اليوم بصالة عبد الرحمن الفيصل بالنادي الأهلي.

ويسعى كل فريق للفوز بها الاتحاد السكندري لتأكيد انفراده بالقمة والأهلي لاستعادة الصدارة التي فقدها بعد هزيمته أمام سبورتنج في الأسبوع الثاني عشر.

وتقام في التاسعة مساء اليوم ثلاث مباريات أخرى في الأسبوع الثالث عشر لدوري سوبر كرة السلة حيث يلتقي الزمالك مع الاتصالات والجزيرة مع هليوبولس وسبورتنج مع سموحة.

جدول ترتيب دوري السوبر لكرة السلة

وتصدر الاتحاد السكندري دوري السوبر لكرة السلة برصيد 23 نقطة يليه الأهلي برصيد 22 نقطة والزمالك 20 نقطة واحتل سبورتنج المركز الرابع برصيد 19 نقطة يليه الجزيرة 18 نقطة وسموحة 15 نقطة والاتصالات 14 نقطة وأخيرًا فريق هليوبوليس برصيد 13 نقطة.

من ناحية أخرى أسفرت مباريات الأسبوع الثالث عشر لدوري سوبر كرة السلة لتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر عن فوز القناة على إيسترن كومباني 71 -53 والزهور على الشمس 84 – 73 وطلائع الجيش على الأوليمبي 67 -66 ومصر للتأمين على الطيران 59 – 48 .

ويتصدر فريق القناة دوري سوبر كرة السلة لتحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر برصيد 25 نقطة يليه طلائع الجيش 24 نقطة والشمس 21 نقطة والطيران ومصر للتأمين ولكل منهما 18 نقط والزهور والأوليمبي ولكل منهما 17 نقطة وأخيرا إيسترن كومباني برصيد 16 نقطة.