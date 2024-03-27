جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-3-2024 العالمية والمحلية

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-3-2024 محور اهتمام الملايين من المواطنين من عشاق الساحرة المستديرة حيث يهتم قطاع عريض من المواطنين في معرفة توقيت إقامة المباريات للاستمتاع بمشاهدتها والتي يتنافس فيها مجموعة مميزة من لاعبي رياضة كرة القدم.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-3-2024

يمكن معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-3-2024 من خلال نشرة الخدمات الدستور للقراء على مداري اليوم وتهم قطاع عريض من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية في كافة المجالات حيث جاءت الدوريات كما يلي:-

مباريات دولية ودية

موعد مباراة منتخب المغرب ضد منتخب موريتانيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب توجو ضد منتخب ليبيا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب بوركينا فاسو ضد منتخب النيجر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.



موعد مباراة منتخب السلفادور ضد منتخب الهندوراس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.



موعد مباراة منتخب نيكاراجوا ضد منتخب كوبا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب بيرو ضد منتخب الدومينيكان في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب كوستاريكا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



مباريات الدوري السعودي

موعد مباراة نادي النجمة ضد نادي البكيرية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.



مباريات الدوري الأرجنتيني

موعد مباراة نادي فيروكاريل ميدلاند ضد نادي ارجنتنو ميرلو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي ديبورتيفو لافيريري ضد نادي فلاندريا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.



مواعيد مباريات الاهلي القادمة

يستعد نادي الأهلي المصري لخوض المباراة التي تجمعه بنظيره التنزاني سيمبا في بطولة دوري أبطال أفريقيا في مساء يوم الجمعة المقبلة الموافق 29 مارس 2024 الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يستعد نادي الزمالك لخوض المباراة التي تجمعه بنظيره نادي فيوتشر في بطولة الدوري المصري الممتاز في مساء يوم الأحد المقبلة الموافق 31 مارس 2024 الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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