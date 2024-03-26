على رأسها مباراة مصر وكرواتيا.. مواعيد مباريات اليوم 16 رمضان 2024

مواعيد مباريات اليوم 16 رمضان 2024، والقنوات الناقلة هو ما تبحث عنه جماهير كرة القدم بمختلف ميولها، وتأتى مباراة مصر وكرواتيا فى بطولة عاصمة مصر، على رأس المباريات التى تبحث عنها الجماهير.

مواعيد مباريات اليوم 16 رمضان 2024

زيمبابوى & كينيا الساعة الخامسة مساءً

الدنمارك & جزر فاروه الساعة 9.15 مساءً

السنغال & بنين الساعة 9.30 مساءً

ساحل العاج & أوروجواى الساعة 9.30 مساءً

انجلترا & بلجيكا الساعة 9.45 مساءً

المانيا & هولندا الساعة 9.45 مساءً

فرنسا & تشيلى الساعة 10 مساءً

اسابانيا 7 البرازيل الساعة 10.30 مساءً

موعد مباريات بطولة عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منتخبا مصر وكرواتيا على ستاد مصر بالعاصمة الادارية، فى المباراة النهائية للبطولة الاولى.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجون التحليل المصرى.

فيما يلتقى منتخبا تونس ونيوزيلاندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.

موعد مباراة الاهلى القادمة ضد سيمبا التنزانى

يحل الاهلى ضيفا على فريق سيمبا التنزانى فى تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة القادم 29- 3-2024، فى مباراة الذهاب بريع نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا، وذلك على ملعب بنجامين مكابا الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام.

ومن المقرر ان تغادر بعثة الاهلى لدار السلام فى ساعة مبكرة من صباح غدا الاربعاء، على أن يؤدى المارد الأحمر تدريبه الاساسى على ملعب المباراة مساء غدا الاربعاء.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام فيوتشر فى الكونفدرالية

يستضيف فريق فيوتشر نظيره الزمالك يوم الاحد القادم 31-3-2024، فى تمام التاسعة مساء على ستاد السلام فى مباراة الذهاب بدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الافريقية، على ان يحتضم ستاد القاهرة مباراة العودة يوم 7 ابريل القادم.

ووافقت الجهات الامنية على حضور 15 ألف مشجع لمباراة الذهاب على ستاد السلام، و30 ألف مشجع لمباراة العودة على ستاد القاهرة.