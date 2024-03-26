الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"الفراعنة" فى مواجهة صعبة أمام كرواتيا بنهائى بطولة عاصمة مصر

جانب من فوز مصر على
جانب من فوز مصر على نيوزيلندا

ما بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، يسعى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، لصناعة أمل جديد في آفاق المستقبل، على ملعب مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، عندما يواجه منتخب كرواتيا صاحب برونزية مونديال 2022، في المباراة التي ستجمع المنتخبين في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بنهائى بطولة عاصمة مصر في نسختها الأولى التي تقام تزامنًا مع افتتاح استاد مصر، تلك التحفة الرياضية التى تنضم رسميًا لقلاع الرياضة فى مصر.

وربما كانت زيارة منتخب كرواتيا لمنطقة الأهرامات وحرص لاعبيه على ركل الكرة فوق سفح الهرم، هي الدلالة الأكبر على إيمان الغرب بعراقة الماضي وأصالة الحاضر المصري، على كل المستويات، مما يضع لاعبو الفراعنة بقيادة حسام حسن المدرب الوطني أمام تحد كبير، للتعبير عن أصالة الحاضر وصناعة تاريخ رياضي جديد لـ"الفراعنة" على ملعب المستقبل في العاصمة الإدارية الجديدة.

المباراة في غاية الصعوبة رغم عدم ظهور منتخب كرواتيا بمستواه المعهود أمام تونس في المباراة الأولى، لكن الكروات قطعًا سيكون لهم رأي آخر في مواجهة الفراعنة، وسيظهر المستوى الحقيقي حتى لا يتكرر الماضي عندما تقدم منتخب مصر بهدفين على نظيره الكرواتي، قبل أن يعادل الكروات النتيجة في المواجهة الوحيدة التى جمعت بين المنتخبين فى بطولة كوريا الودية الدولية عام 1999.

المثير فى الأمر أن حسام حسن قائد الفراعنة في ذلك الوقت وصاحب هدفي التقدم في مرمى كرواتيا، هو المدير الفني الحالي للفراعنة، مما يعكس مدى الحماس والإثارة اللذين يسيطران على تلك المواجهة، مما يجعلها في مصاف المباريات الرسمية التى يمتلك كلا المنتخبين خلالها الكثير من الدوافع لتحقيق الفوز على الآخر.

ويعاني منتخب مصر من بعض الغيابات المهمة على التشكيلة الأساسية، في مقدمتها محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الذي اعتذر عن المشاركة في معسكر مارس، وكذلك إمام عاشور نجم الأهلي الذي تعرض للإصابة في ودية نيوزيلندا، وكذلك أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة الذي غادر المعسكر بسبب ظروف أسرية، مما يضع حسام حسن أمام تحد كبير لإيجاد البدائل المناسبة لهؤلاء النجوم، خاصة في مواجهة منتخب قوي بحجم كرواتيا صاحب فضية مونديال 2018 وبرونزية مونديال 2022، جاء إلى مصر للمشاركة في البطولة الودية بكامل نجومه، على رأسهم الأسطورة لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد كرواتيا

التشكيل الذى سيخوض به حسام حسن مباراة اليوم لن يختلف كثيرًا عن التشكيل الذى خاض به مباراة نيوزيلندا، وستكون التغييرات في أضيق الحدود، حيث يلعب العميد بكل من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد هاني فى مركز الظهير الأيمن وثنائي قلب الدفاع محمد عبدالمنعم ورامى ربيعة، ومحمد حمدي في الجانب الأيسر.

وفي الوسط الثلاثي محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي ومروان عطية، وفي الجناح الأيمن عمر مرموش وفي الجناح الأيسر محمود حسن تريزيجيه، وفي الهجوم مصطفى محمد.

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