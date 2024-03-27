الأربعاء 27 مارس 2024
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رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو القادمة في تصفيات مونديال 2026

مصر وكرواتيا
مصر وكرواتيا

سيظل البحث عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام منتخب بوركينا فاسو، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، والمقرر إقامته في كلا من المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، هو المسيطر الأول والأخير على كافة محركات جوجل على مدار الشهور بل الأيام المقبلة.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بتصفيات مونديال 2026

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر الأول نظيره بوركينا فاسو، يوم 5 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة الدولي أو (ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة)، في إطار مباريات الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، بكلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وتقام منافسات النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في كلا من المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2026.

يأتي ذلك، بعد الهزيمة التي تلقى الفراعنة أمس الثلاثاء برباعية مقابل هدفين على يد منتخب كرواتيا، في ختام بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)

تنقل مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، في الجولة الثالثة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال (2026)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

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مجموعة مصر بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026

ويقع منتخب مصر الأول، في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وسيراليون وإثيوبيا، وجيبوتي.

ويتربع الفراعنة على قمة المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاطـ بعدما حقق الفوز على جيبوتي بنتيجة 6/0، ثم سيراليون بنتيجة 2/0، في الجولتين الأولى والثانية.

ويأتي في المرتبة الثانية منتخبات بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويلي منتخبات سيراليون وإثيوبيا برصيد نقطة وحيدة، وأخيرا منتخب جيبوتي بلا رصيد من النقاط.

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