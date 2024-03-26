تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كرواتيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما تبحث عنه جماهير كرة القدم المصرية، للوقوف على حالة المنتخب قبل مواجهتى غينيا وبوركينا فاسو فى الجولتين الثالثة والرابعة خلال يونيو القادم، فى التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وتعتبر مباراة كرواتيا فى نهائى بطولة كأس عاصمة مصر، هى الامتحان الثانى لحسام حسن فى تدريب منتخب مصر، حيث كانت مباراة نيوزيلاندا الجمعة الماضى هى اول مباراة يقود فيه العميد منتخب الفراعنة، ونجه فى تحقيق الفوز بهدف مصطفى محمد.

موعد مباراة منتخب مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

يلتقى فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء 26-3-2024، منتخبا مصر وكرواتيا على ستاد مصر بالعاصمة الادارية، فى المباراة النهائية.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرا، عبر قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجون التحليل المصرى.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كرواتيا

استقر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر، على الاعتماد على نفس العناصر التى خاض بها مباراة نيوزيلاندا، وذلك لتحقيق الانسجام بين اللاعبين، وسيدفع العميد بحمدى فتحى فى وسط الملعب بدلا من إمام عاشور الذى يغيب عن المباراة للاصابة بخلع فى الكتف.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كرواتيا

محمد أبوجبل فى حراسة المرمى

محمد هانى ومحمد عبدالمنعم ورامى ربيعه ومحمد حمدى فى الدفاع

حمدى فتحى ومروان عطية ومحمد مجدى افشة فى وسط الملعب

عمر مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد فى الهجوم.

موعد مباراة تونس ونيوزيلاندا ببطولة عاصمة مصر

يلتقى منتخبا تونس ونيوزيلاندا فى تمام العاشرة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى فى مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 2 المباراة على الهواء مباشرا.

مواعيد مباريات 26 مارس 2024

زيمبابوى & كينيا الساعة الخامسة مساءً

الدنمارك & جزر فاروه الساعة 9.15 مساءً

السنغال & بنين الساعة 9.30 مساءً

ساحل العاج & أوروجواى الساعة 9.30 مساءً

انجلترا & بلجيكا الساعة 9.45 مساءً

المانيا & هولندا الساعة 9.45 مساءً

فرنسا & تشيلى الساعة 10 مساءً

اسابانيا 7 البرازيل الساعة 10.30 مساءً