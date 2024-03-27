الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد مشاركته الأولى.. هل يثبت أحمد نبيل كوكا أقدامه في منتخب مصر ؟

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا

بالرغم من أنه ليس وجهًا جديدًا على منتخب مصر، فقد سبق وانضم إليه إلا أن مبارة منتخب مصر ضد نظيره كرواتيا في المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر، شهدت أول مشاركة لأحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي مع منتخب مصر.

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بكوكا مع بداية الشوط الثاني بدلا من لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق.

بينما في لقاء دور قبل النهائي ضد منتخب نيوزيلندا كان كوكا جالسًا على دكة الاحتياط. 

فيتوريا أول من ضم كوكا

أول من استدعى كوكا للانضمام إلى منتخب مصر هو البرتغالي روي فيتوريا الذي كان يتولى المسئولية الفنية لكن لم يشركه في أي مباراة إذ كان جالسا فقط على دكة الاحتياط في لقائين وديين ضد منتخبي زامبيا، والجزائر.

كوكا سئ الحظ جدا إذ كان ضمن القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي نظمتها ساحل العاج لكن الاصابة بتمزق أربطة الركبة أعاقته عن المشاركة لأول مرة في مسيرته في كأس الأمم الإفريقية.

كوكا مع الأهلي في الموسم الحالي

عمومًا لعب كوكا مع الأهلي في الموسم الحالي 15 مباراة لكنه لم يسجل أي هدف، واكتفى بصناعة هدفين فقط، وهي موزعة كالتالي :

الدوري

5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، وصنع هدفا من الثلاثية التي فاز بها الأهلي على النادي الإسماعيلي مقابل واحد في الأسبوع الثالث.  

مباراتان فقط لم يلعب فيهما كوكا الـ90 دقيقة كانا في الأسبوعين الأولين ضد النادي المصري، وخرج من الملعب في الدقيقة 81، وضد نادي سيراميكا كليوباترا، ونزل مع بداية الشوط الثاني.

لم يتغيب سوى عن 3 مباريات منها مباراة واحدة كان جالسا فيها على دكة الاحتياط.

كأس السوبر المصري

مباراتان في بطولة كأس السوبر المصري، وكان أساسيا في المبارتين لكن في المباراة النهائية ضد نادي مودرن فيوتشر غادر الملعب بعد أن لعب 88 دقيقة. 

دوري أبطال إفريقيا

5 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا

لم يلعب سوى مباراة واحدة كاملة ضد نادي سانت جورج الأثيوبي في مباراة الإياب في دور الـ32. 

لم يشارك في 3 مباريات كلها في دور المجموعات منها مباراة واحدة كان جالسا فيها على دكة الاحتياط.

txt

بديل أحمد نبيل كوكا بقائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.. مصدر يكشف آخر التطورات

txt

رسميًا.. استبعاد أحمد نبيل كوكا من معسكر منتخب مصر لأمم إفريقيا 2023

الدوري الإفريقي

مباراة واحدة في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم كانت في مباراة الذهاب في دور الثمانية ضد نادي سيمبا التنزاني، وشارك في المباراة كاملة بعدها جلس على دكة الاحتياط في 3 مباريات.

كأس العالم للأندية

مباراتان في بطولة كأس العالم للأندية، وصنع هدفا في فوز الأهلي على نادي أوراوا رد دايموندز الياباني بنتيجة كبيرة 4 – 2 في مباراة تحديد المركز الثالث ليحصل على الميدالية البرونزية، واستمر في الملعب طوال المباراة. 

لم يتغيب سوى عن مباراة واحدة ضد نادي فلومينينسي البرازيلي في دور الأربعة كان جالسا فيها على دكة الاحتياط.

لم يحصد كوكا سوى على بطاقة صفراء واحدة ضد نادي المقاولون العرب في الأسبوع السادس من الدوري. 

بالرغم من أن كوكا يلعب بقدمه اليسرى إلا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يفضل توظيفه في مركزين، وهما الوسط المدافع، والوسط المحوري، وأيضا حسام حسن حين دفع به كان في مركز الوسط المدافع. 

منتخب مصر كرواتيا كأس عاصمة مصر أحمد نبيل كوكا منتخب نيوزيلندا

الأكثر قراءة

كشف تفاصيل جديدة حول انفجار 3 محطات للصرف الصحى بالقليوبية

انهيار للعلاقات ودفاع عن حماس وطريق مسدود للهدنة.. كواليس الخلاف الأمريكى الإسرائيلى

أول تعليق من "حماس" على اغتيال مروان عيسى

رسالة برلمانية شديدة اللهجة لوزير الخارجية البريطانى بشأن إسرائيل (التفاصيل الكاملة)

أزمات سرمدية.. لماذا ظهر "دفاع مصر" بهذا السوء أمام كرواتيا؟

تحتوى على دولارات وذهب.. قصة سائق حنطور أمين أعاد حقيبة سائحة إنجليزية بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

أخطاء منتخب حسام.. ومكاسب التجربة الكرواتية

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

صور

كرواتيا "تخطف" كأس عاصمة مصر من الفراعنة

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

محطة تل أبيب

المزيد

فوبيا الهزيمة من حماس.. لماذا تخشى إسرائيل انهيار مفاوضات هدنة غزة؟

عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف إسرائيلى.. واستمرار استهداف مجمع الشفاء بغزة

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟