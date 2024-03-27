بعد مشاركته الأولى.. هل يثبت أحمد نبيل كوكا أقدامه في منتخب مصر ؟

بالرغم من أنه ليس وجهًا جديدًا على منتخب مصر، فقد سبق وانضم إليه إلا أن مبارة منتخب مصر ضد نظيره كرواتيا في المباراة النهائية من بطولة كأس عاصمة مصر، شهدت أول مشاركة لأحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي مع منتخب مصر.

دفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بكوكا مع بداية الشوط الثاني بدلا من لاعب النادي الأهلي أكرم توفيق.

بينما في لقاء دور قبل النهائي ضد منتخب نيوزيلندا كان كوكا جالسًا على دكة الاحتياط.

فيتوريا أول من ضم كوكا

أول من استدعى كوكا للانضمام إلى منتخب مصر هو البرتغالي روي فيتوريا الذي كان يتولى المسئولية الفنية لكن لم يشركه في أي مباراة إذ كان جالسا فقط على دكة الاحتياط في لقائين وديين ضد منتخبي زامبيا، والجزائر.

كوكا سئ الحظ جدا إذ كان ضمن القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي نظمتها ساحل العاج لكن الاصابة بتمزق أربطة الركبة أعاقته عن المشاركة لأول مرة في مسيرته في كأس الأمم الإفريقية.

كوكا مع الأهلي في الموسم الحالي

عمومًا لعب كوكا مع الأهلي في الموسم الحالي 15 مباراة لكنه لم يسجل أي هدف، واكتفى بصناعة هدفين فقط، وهي موزعة كالتالي :

الدوري

5 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، وصنع هدفا من الثلاثية التي فاز بها الأهلي على النادي الإسماعيلي مقابل واحد في الأسبوع الثالث.

مباراتان فقط لم يلعب فيهما كوكا الـ90 دقيقة كانا في الأسبوعين الأولين ضد النادي المصري، وخرج من الملعب في الدقيقة 81، وضد نادي سيراميكا كليوباترا، ونزل مع بداية الشوط الثاني.

لم يتغيب سوى عن 3 مباريات منها مباراة واحدة كان جالسا فيها على دكة الاحتياط.

كأس السوبر المصري

مباراتان في بطولة كأس السوبر المصري، وكان أساسيا في المبارتين لكن في المباراة النهائية ضد نادي مودرن فيوتشر غادر الملعب بعد أن لعب 88 دقيقة.

دوري أبطال إفريقيا

5 مباريات في بطولة دوري أبطال إفريقيا

لم يلعب سوى مباراة واحدة كاملة ضد نادي سانت جورج الأثيوبي في مباراة الإياب في دور الـ32.

لم يشارك في 3 مباريات كلها في دور المجموعات منها مباراة واحدة كان جالسا فيها على دكة الاحتياط.

الدوري الإفريقي

مباراة واحدة في بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم كانت في مباراة الذهاب في دور الثمانية ضد نادي سيمبا التنزاني، وشارك في المباراة كاملة بعدها جلس على دكة الاحتياط في 3 مباريات.

كأس العالم للأندية

مباراتان في بطولة كأس العالم للأندية، وصنع هدفا في فوز الأهلي على نادي أوراوا رد دايموندز الياباني بنتيجة كبيرة 4 – 2 في مباراة تحديد المركز الثالث ليحصل على الميدالية البرونزية، واستمر في الملعب طوال المباراة.

لم يتغيب سوى عن مباراة واحدة ضد نادي فلومينينسي البرازيلي في دور الأربعة كان جالسا فيها على دكة الاحتياط.

لم يحصد كوكا سوى على بطاقة صفراء واحدة ضد نادي المقاولون العرب في الأسبوع السادس من الدوري.

بالرغم من أن كوكا يلعب بقدمه اليسرى إلا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي يفضل توظيفه في مركزين، وهما الوسط المدافع، والوسط المحوري، وأيضا حسام حسن حين دفع به كان في مركز الوسط المدافع.