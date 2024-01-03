بديل أحمد نبيل كوكا بقائمة منتخب مصر لأمم إفريقيا.. مصدر يكشف آخر التطورات

يعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، اجتماعا حاليا في فندق إقامة المنتخب بالعاصمة الإدارية، في حضور جميع أفراد الجهاز المعاون، لاختيار بديل أحمد نبيل كوكا بقائمة المنتخب.

وأعلن الاتحاد المصري استبعاد كوكا من المعسكر بعد إصابته في أربطة القدم، ما يصعب لحاقه ببطولة الأمم الإفريقية المقررة إقامتها في كوت ديفوار من 13 يناير الجاري حتى 11 فبرايرالمقبل.

وتواصل «الدستور» مع أحد مصادره داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي قال إن فيتوريا سيجتمع بجهازه المعاون اليوم قبل انطلاق المران من أجل مناقشة الوضع الجديد داخل القائمة، وتحديد بديل أحمد نبيل كوكا في قائمة المنتخب للبطولة، خاصة أن كوكا يجيد اللعب في أكثر من مركز وأبرزها وسط الملعب والظهير الأيسر.

وأشار المصدر، إلى أن فيتوريا سيعيد النظر في الأسماء المستبعدة من القائمة الأولية للبطولة لاختيار أحدها للانضمام للمعسكر، لافتًا إلى أنه سيتم الكشف عن البديل في أقل من 24 ساعة.

قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا 2023

وكان معسكر المنتخب قد انطلق، أمس، بالعاصمة الإدارية، في حضور 26 لاعبا باستثناء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى والمنتخب، الذي من المقرر أن يصل غدا واختار روي فيتوريا 27 لاعبا استعدادا لبطولة إفريقيا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبوجبل - محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبدالمنعم - على جبر - أسامة جلال - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبدالواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمود حمادة

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا