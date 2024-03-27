منتخب تونس يحتل المركز الثالث بكأس عاصمة مصر على حساب نيوزيلندا

احتل منتخب تونس المركز الثالث في بطولة كأس عاصمة مصر الودية الدولية ضمن سلسلة “فيفا” بانتصاره على نيوزيلندا بركلات الترجيح، بعد التعادل السلبي بدون أهداف في الوقت الأصلي

منتخب نيوزيلاندا سيطر على أحداث الشوط الأول، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 34 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالحهم، لكن البشير بن سعيد حامي عرين “نسور قرطاج” تصدى لتسديدة سارببريت سينجا، محافظًا على نظافة شباكه.

استمر التعادل في الشوط الثاني، الذي شهد أيضًا طرد إلياس عاشوري مهاجم تونس وكاكاس لاعب نيوزيلندا في الدقيقة 94.

وفي ركلات الجزاء، أهدر وايني وإليجاه جاست الركلتين الأولى الثالثة لـ نيوزيلندا، لينتصر منتخب تونس بنتيجة 4-2 ويظفر بالمركز الثالث.

تشكيل تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

أما عن تشكيل تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر، فشهد تواجد ثنائي الزمالك حمزة المثلوثي وسيف الجزيري على مقاعد بدلاء نسور قرطاج.

وجاء تشكيل تونس أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر كالآتي:

في حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: ديلان برون- أسامة الحدادي- حمزة الجلاصي- على العابدي.

خط الوسط: وجدي كشريدة- عيسى العيدوني- نادر الغندري- محمد على بن رمضان - علي العابدي

خط الهجوم: إلياس العاشوري- حمزة رفيعة.