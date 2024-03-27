الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول رد من حسام حسن بعد رباعية كرواتيا في شباك منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن

حرص الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على مؤازرة لاعبيه بعد انتهاء نهائي كأس عاصمة مصر.

وقام العميد بجمع لاعبي المنتخب الوطني والحرص على مواساتهم بعد الخسارة من كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين في النهائي.

وحصد المنتخب على المركز الثاني في البطولة التي أقيمت على ملعبي القاهرة ومصر:

الشوط الأول

منتخب كرواتيا كان المبادر في الدقيقة الأولى، وحاول أن يشكل خطورة لكن دفاعات الفراعنة ابعدت الكرة سريعًا.

وفي الدقيقة 6 تمكن منتخب مصر من الرد قويًا، بهدف مبكر لرامي ربيعة بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد حمدي.

وأكد الحكم على الهدف بعد العودة لتقنية "الفار"، بعد الشك في وجود تسلل على لاعبي منتخب مصر في الكرة.

وفي الدقيقة 16 تألق أبو جبل أمام رأسية فيدا، من ركلة ثابتة نفذها لوكا مودريتش.

وبعدها بدقيقة أضاع مصطفى محمد انفراد بالدقيقة 17، بعدما وضع الكرة من فوق حارس كرواتيا واصطدمت بالقائم الأيمن.

وأبعد ربيعة فرصة هدف محقق بالدقيقة 18، من على خط مرمى أبو جبل.

وبعد ضغط قوي ومستمر، تمكن منتخب كرواتيا من معادلة النتيجة بالدقيقة 21 بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء اصطدمت بمحمد عبد المنعم وتحولت في مرمى محمد أبو جبل.

وعاد منتخب مصر بهجمة مرتدة بالدقيقة 26، عن طريق عمر مرموش الذي اخترق من الجناح الأيمن وسدد كرة سهلة في يد حارس كرواتيا.

وهدد منتخب كرواتيا مرمى أبو جبل، بالدقيقة 34 بعدما سدد لوفر ماير كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بعبد المنعم ومرت فوق مرمى أبو جبل بقليل.

وأنقذ محمد حمدي مرمى أبو جبل بالدقيقة 42، من رأسية مدافع كرواتيا التي كانت قريبة من مرمى الأول.

وبالدقيقة الأخيرة أضاع بيتكوفيتش هدف محقق أمام المرمى الخالي، بعد عرضية بياكا مرت من أمام أبو جبل ووجدها بيتكوفيتش ليضعها بشكل غريب فوق مرمى منتخب مصر.

الشوط الثاني

الدقيقة 57 عندما تقدم منتخب كرواتيا في اللقاء بهدف بيتكوفيتش من رأسية سكنت شباك أبو جبل.
وخرج لوكا مودريتش قائد كرواتيا من اللقاء بالدقيقة 60، في أول تبديل لمنتخب كرواتيا.
وفي الدقيقة 62 سدد تريزيجيه من خارج منطقة الجزاء، كرة رائعة مرت بقليل بجوار مرمى حارس كرواتيا.
وبالدقيقة 64، سدد مرموش ركلة حرة من على حدود منطقة جزاء كرواتيا جاءت سهلة في يد حارس الكروات.
وبالدقيقة 65 سدد لاعب وسط كرواتيا كرة قوية، مرت بجوار أبو جبل.

وفي الدقيقة 71، سدد باسلايتش كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء مرت فوق أبو جبل بقليل من الجناح الأيسر.

وزاد منتخب كرواتيا من غلته في اللقاء بهدف ثالث، بالدقيقة 77 برأسية كارمارايتش بشكل مكرر لتسكن شباك أبو جبل.

وحاول مصطفى فتحي بتسديدة قوية من خارد منطقة الجزاء، بالدقيقة 77 لكن كرته مرت بقليل بجوار مرمى حارس كرواتيا.

وأضاع أحمد عاطق بالدقيقة 85، فرصة تقليص الفارق بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد عرضية محمد هاني لكنها علت مرمى حارس كرواتيا.

وأنهى منتخب كرواتيا على آمال مصر بالدقيقة 87 بهدف رابع، من تسديدة متقنة لماير على مشارف منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من وقت بدل الضائع سجل عبد المنعم هدف تقليص الفارق، برأسية.

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