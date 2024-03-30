تحديد مواعيد مباريات دور الـ8 فى دورى السلة.. ومنتخب الشباب يواجه ألمانيا

حدد اتحاد كرة السلة مواعيد مباريات دور الثمانية لـ دوري السوبر للرجال لكرة السلة لتقام خلال الفترة من 3 إلى 24 أبريل المقبل ويلتقي في دور الثمانية الاتحاد السكندري مع القناة، والزمالك مع سموحة، والجزيرة مع سبورتنج، والأهلي مع الاتصالات.

ويلتقي كل فريقين في خمس مباريات ويتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات للدور نصف النهائي.

وتقام مباريات الجولتين الأولى والثانية يومي 3 و4 أبر يل المقبل.. وتقام مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة بين الأهلي والاتصالات أيام 7 و8 و11 أبريل.

وتقام مباريات الجولات الثالثة والرابعة والخامسة لباقي الفرق أيام 18 و19 و24 أبريل المقبل.

من ناحية أخرى يبدأ منتخب الشباب تحت 18 سنة لكرة السلة مشواره في بطولة ألبرت شويتزر التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 30 مارس الجاري وحتى 6 أبريل المقبل بمواجهة منتخب ألمانيا في الخامسة مساء اليوم.

وتتكون بعثة منتخب الشباب تحت 18 سنة من محمد فتحي رئيسا للبعثة وأحمد حسني الجارحي مديرا فنيا ومحمد أشرف توفيق مدربا عاما ومؤمن أبوالعينين مدربا ومحمد سعد مدرب معايشة وإسلام جمعة طبيبا و12 لاعبا هم: (محمد طارق خيري ومحمد وائل توفيق وعمر الكر داني ومحمد فادي هاني ومحمد حاتم الجيزاوي وياسين عبده وأحمد نضال أبوالعلا وعمر موفق وورامي مجدي وعمر عصام عبد الحميد ومحمد السيد البدوي وعلي عسران).

مواعيد مباريات شباب السلة في دورة ألبرت شويتزر

السبت 30 مارس

مصر × ألمانيا الخامسة مساء

الأحد 31 مارس

مصر × صربيا السادسة والربع مساء

الإثنين ا أبريل

مصر × اليونان السادسة والربع مساء

الأربعاء 3 أبريل

مصر × الصين الرابعة والنصف عصرا

الخميس 4 أبريل

مصر× إيطاليا الرابعة والنصف عصرا.