الزمالك يهزم الأهلي 110- 99 في دوري السوبر لكرة السلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، الفوز مساء اليوم الأربعاء على الأهلي بنتيجة 110 - 99 في إطار منافسات مسابقة دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وكان الربع الأول قد انتهى بالتعادل 25-25 قبل أن ينهي الزمالك الفترة الثانية بنتيجة 59-45 أي بفارق 14 نقطة.

واستطاع الزمالك أن يوسع الفارق في الربع الثالث لـ 22 نقطة لينتهي بنتيجة 89-67.

واستطاع النادي الأهلي تقليص الفارق في الربع الرابع والأخير لـ11 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز نادي الزمالك بنتيجة 110-99.

واستطاع الأهلي أن يهزم الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 70-69 في المباراة التي أقيمت على صالة نادي الزمالك بميت عقبة.

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