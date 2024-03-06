الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعثة الأهلي تلبي دعوة السفير المصري بالسعودية.. و"الدماطي" يهديه درع وعلم النادي

بعثة الأهلي رفقة
بعثة الأهلي رفقة السفير المصري بالسعودية

حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تلبية دعوة السفير المصري بالسعودية أحمد فاروق، مساء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركة الفريق في نهائي بطولة كأس مصر، الذي يقام على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

واستقبل السفير المصري وفد النادي، الذي ضم محمد الدماطي رئيس البعثة، عضو مجلس الإدارة، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومهند مجدي ومحمد الجارحي عضوي المجلس، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري.

وحرص الدماطي على تقديم درع وعلم النادي للسفير تقديرًا للجهود التي بذلها برفقة طاقم السفارة، واستقباله للبعثة فور وصولها إلى مطار الرياض ظهر اليوم.

وعلى صعيد آخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الزمالك مساء الجمعة القادم في نهائي بطولة كأس مصر.

خاض الأهلي مرانه على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية، بعد أن كانت بعثة الفريق قد وصلت إلى مدينة الرياض ظهر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وبدأ المران بتدريبات بدنية متنوعة قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الفقرات الفنية، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق.

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