يهتم محبو كرة القدم بمتابعة جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 31-3-2024، وهناك عدد من المباريات المهمة التي ينتظرها المصريون، منها مواجهة الزمالك وفيوتشر، كما ينتظر محبو الدوري الإنجليزي مواجهتين مهمتين، تعرضها "الدستور" في التقرير التالي.

أبرز مواعيد مباريات اليوم

سيلتا فيغو ضد رايو فايكانو الساعة 2:00 م في مباريات الدوري الإسباني.

جيرونا ضد ريال بيتيس الساعة 4:15 م في مباريات الدوري الإسباني.

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال سوسييداد الساعة 6:30 م في مباريات الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو الساعة 9:00 م في مباريات الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في مباريات الدوري الإنجليزي، على ملعب «آنفيلد»، تأهل ليفربول على حساب سبارتا براج بعدما انتصر ذهابًا وإيابًا بنتيجة 11-2، لتضعه القرعة في مواجهة أتالانتا بربع النهائي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي هو يوم الأحد 31 مارس 2024، على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم

ريفرز يونايتد ضد اتحاد العاصمة الساعة 15:00 في مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الملعب المالي يواجه دريمز الساعة 19:00 في مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

أبوسليم يواجه نهضة بركان الساعة 21:00 في مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستضيف فريق الأهلى نظيرة سيمبا التنزانى في مواجهة أياب دور ربع نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا عقب فوز الفريق الأحمر بهدف دون رد فى مباراة الذهاب، يواجه نادي الأهلي سيمبا التنزاني يوم الجمعة الموافق 5 أبريل على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفيدرالية، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك في تمام الساعة 9 مساء الأحد بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل، تنقلها قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.