الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"جالى مكتبى قبل مرضه بيوم".. ياسر إدريس يكشف وصية العامرى فاروق

ياسر ادريس
ياسر ادريس

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي كان دائم التواصل معه ولديه علاقات طيبة معه منذ سنوات. 

‏‎وقال ياسر إدريس خلال تصريحات لبرنامج "نجوم في عز الظهر" عبر إذاعة "أون سبورت أف إم" على موجات 93.7: "العامري فاروق جلس في مكتبي رفقة بعض الأصدقاء وشقيقة الدكتور هشام العامري قبل دخوله في الوعكة الصحية بيوم فقط، ووصاني على أخيه الدكتور هشام العامري خلال الجلسة وعلى مدار القعدة كان هناك ضحك وهزار".

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