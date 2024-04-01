الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ياسر إدريس: كمال درويش كان متحفظًا على ضم حسام وابراهيم حسن للزمالك

حسام وابراهيم حسن
حسام وابراهيم حسن

كشف ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن كمال درويش، رئيس نادى الزمالك الأسبق، كان متحفظًا على ضم حسام وإبراهيم حسن من الأهلى للقلعة البيضاء فى ذلك التوقيت. 

‏‎وأوضح ياسر إدريس، خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف إم على موجات 93.7 قائلًا" الدكتور كمال درويش كان خايف من الصفقة بسبب المبلغ المالى الكبير الذى وصل إلى مليون جنيه. 

‏‎وأضاف أنه قام بإبلاغ الإعلاميين لتصويرهم مع الدكتور درويش لضمان إتمام انتقالهم إلى الزمالك.

ياسر إدريس: كنت أطمح فى رئاسة القلعة البيضاء 

وأشار ياسر إدريس إلى أنه تم اختياره نائبًا للاتحاد الإفريقى للألعاب الأوليمبية بالتزكية اليوم.

‏‎وأوضح أن مجلس إدارة نادى الزمالك الحالى طوق نجاه للنادى بسبب حالة وضع النادى من حيث الديون والأزمات.

‏‎وأضاف ياسر إدريس قائلًا "كنت أطمح فى رئاسة نادى الزمالك عقب التواجد فى 3 دورات من قبل مع الدكتور كمال درويش، وذلك للعمل على إعادة النادى لسابق عهده، بعدما نال الاهمال جميع فرق النادى وتراجعت النتائج على يد المجلس السابق.

ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق حسام وإبراهيم حسن برنامج نجوم فى عز الظهر إذاعة أون سبورت أف ام نائب ا للاتحاد الافريقى للألعاب الأولمبية رئاسة نادي الزمالك

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