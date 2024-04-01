الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موقف أوباما من اللعب أمام مودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية

أوباما
أوباما

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف يوسف إبراهيم أوباما لاعب الفريق من اللحاق بمواجهة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية.

وتعرض أوباما للإصابة في لقاء مودرن فيوتشر بالأمس في ذهاب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الأفريقية والذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد لصالح الزمالك.

وأكد المصدر أن أوباما سيخضع لجراحة في الساعات المقبلة في الفم وسيتحدد بعدها فترة غيابه.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب سيغيب عن مواجهة الإياب أمام مودرن فيوتشر وفكرة ارتداء واقي صعبة للغاية بالنسبة للاعب.

وتابع :"البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق لن يجازف بالدفع بـ أوباما وسينتظر على اللاعب لحين تماثله للشفاء بشكل كامل حتى لا تتفاقم الإصابة عليه".

وحرص بعض لاعبي الزمالك على التوجه لأوباما إلى المستشفى بعد نهاية اللقاء للاطمئنان عليه.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع يوسف أوباما لاعب الأبيض لجراحة في الفك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان أوباما تعرض لإصابة بكسر في الفك خلال الشوط الأول لمباراة مودرن فيوتشر وتم استبداله في الدقيقة 38.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للفريق أن مدة غياب اللاعب عن الملاعب ستتحدد وفقا للجراحة التي سيخضع لها يوسف أوباما.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة اليوم الاثنين من التدريبات الجماعية بعد الفوز على مودرن فيوتشر في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان فريق الزمالك فاز على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك يوسف إبراهيم أوباما أوباما مودرن فيوتشر الكونفدرالية

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