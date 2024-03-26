دورة المتحدة.. أون راديو يتحدى "إكسترا" ومواجهة صعبة لـ"ANA" أمام "القاهرة الإخبارية"

تتواصل اليوم الثلاثاء، الإثارة والندية والمتعة في دورة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تحتضن مبارياتها ملاعب مركز شباب الجزيرة حتى الثاني من إبريل القادم، في الموسم الثاني للبطولة، والتي يحمل لقبها فريق قناة الحياة، والذي فاز في النهائي على القاهرة الإخبارية بثلاثية نظيفة.

وتشهد مباريات دورة المتحدة حالة من المتعة والبهجة والروح الرياضية التى تسود كل مباريات البطولة، وسط حضور كبير من جماهير جميع الفرق.

ففى الثامنة من مساءً تبدأ مباريات اليوم الخامس لدورة المتحدة، بلقاء إكسترا نيوز مع أون راديو، وصعد أون راديو لهذه المباراة بعد تخطى عقبة BOD بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تخطى فريق اكسترا نيوز جريدة الوطن بهدفين مقابل هدف.

وبعدها يخوض فريق إكسلانت مواجهة متكافأة أمام فريق الوطن، ويعقب هذا اللقاء مباراة صعبة لفريق وكالة ANA الذي يواجه القاهرة الإخبارية وصيف النسخة الماضية والذى حقق أكبر فوز في البطولة الحالية عندما هزم فريق سينرجي في المباراة الأولى بتسعة أهداف نظيفة.

كما يلتقى فريق قناة الناس مع نظريه فريق راديو 90 90، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة فريقا سى بى سفره مع تذكرتي.

وكانت مباريات اليوم الرابع لبطولة المتحدة قد أسفرت عن فوز فريق أون على سنيرجى بهدفين نظيفين، فيما حقق فريق الحياة الذى يلعب له ابراهيم صلاح نجم الزمالك السابق وحسام حسن نجم المصرى السابق وعمرو الحلوانى لاعب الأهلي السابق والإعلامى كريم حسن شحاته الفوز على سى بي سي بهدفين نظيفين.

كما حقق فريق بي انتر اكتيف الفوز على الوثائقية بأربعة اهداف دون مقابل، وحقق فريق استادات الفوز على إكسترا لايف بصعوبة بعدما احتكم الفريقين لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي، كما حقق فريق المتحدة الفوز على نظيرة مبتدأ بثلاثة أهداف مقابل هدف.