سعد سمير: حسام غالى بكى قبل الفوز بالسوبر وحزنت على رحيل رمضان صبحى

كشف سعد سمير، مدافع الأهلي السابق، عن كواليس استعداد الفريق قبل مباراة كأس السوبر المصري التي فاز خلالها الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-2، والذي أقيم بالإمارات.

وقال سمير، في تصريحات لبرنامج "نجوم في عز الضهر" مع الإعلامي محمد الليثي عبر إذاعة أون سبورت: "كنت محظوظًا باللعب مع الجيل الذهبي للأهلي، علمونا كل حاجة، في الكلام خلال الإعلام وفي الملعب، ووائل جمعة أسطورة ومرجعية وأتواصل معه حتى الآن، وتعلمت منه الكثير، وهذا الجيل كان بيحب الأهلي بجد".

أضاف: "حسام غالي نجم الأهلي السابق قال لي في مرة: فلان اللي بتقولوا عليه نجم هيبطل كرة قبل ما أنا أبطل، وبالفعل هذا حدث، هذا الجيل كان لديه رؤية في اللاعبين، حسام غالي من أرجل وأجدع الشخصيات اللي ممكن تقابلهم في حياتك".

وتابع: "في ماتش السوبر الذي أقيم بالإمارات وفزنا به 3-2، كنا خسرانين الدوري قبله، وعملنا اجتماع للاعبين الكبار، وغالي تحدث وقال ماينفعش جمهور الأهلي يكون مش مبسوط ومش رافع رأسه دائمًا وخلال حديثه بكى، ومن هذه اللحظة عرفنا أننا سنفوز باللقاء".

وواصل سمير: "رمضان صبحي بالنسبة لي أخي الصغير وقريب مني جدًا كنت أتمنى استمراره مع الأهلي وكان محبوبًا بالنادي، ولكن قرار رحيله يخصه وعودته للنادي ترجع للمسئولين بالأهلي، وحزنت على رحيله، ورحيل عبد الله السعيد، كان لاعبًا مهمًا، وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور.

أكمل: "محمد عبد المنعم أفضل مدافع في مصر، والجماهير قد تغضب من بعض المواقف أو تزعل في مباراة، ولكن جماهير الأهلي تقدر نجومها بشكل جيد، المدافع وظيفته الأساسية ألا يستقبل فريقه هدف وطالما تؤدي هذه الوظيفة فهذا أمر جيد، لكن أن تطور من نفسك مثل عبد المنعم وتساهم في بناء الهجمات هذا أمر مميز.