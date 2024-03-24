الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أشرف صبحى: مصر تملك منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية

اشرف صبحى مع رئيس
اشرف صبحى مع رئيس غانا

التقى الدكتور  أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة بالسيد نانا أكوفو-أدو رئيس غانا على هامش حضوره لختام الدورة الثالثة عشر واستلام مصر راية تنظيمها للدورة المقبلة ٢٠٢٧ وبحضور وزير الشباب والرياضة الغاني.

ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة الغاني الدكتور مصطفى يوسف سعادته بانتقال راية الدورة المقبلة وتنظيمها بمصر، نظرا لما تتمتع به مصر من إمكانيات تنظيمية ومنشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي جاهزية مصر بما تملكه من منشآت رياضية ذات مواصفات عالمية وبنية تحتية متطورة بدعم وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعبر وزير الرياضة عن سعادته البالغة بتتويج مصر وتربعها على عرش الدورة الإفريقية الثالثة عشر، منوها بأن الرياضة المصرية ستظل متربعة وصاحبة الريادة للرياضة الإفريقية بفضل الإعداد العلمى السليم لأبطالنا الرياضيين والدعم غير المحدود من القيادة السياسية.

وكان أبطال البعثة الرياضية المصرية قد نجحوا فى التتويج بلقب الدورة للمرة التاسعة بتاريخ مصر، وذلك بعد تصدرهم ترتيب منافسات الدورة الأفريقية الثالثة عشر والتى استضافتها العاصمة الغانية أكرا خلال الفترة من ٨ حتى ٢٣ مارس الجاري بإجمالي" 192 "ميدالية متنوعة، بواقع "102" ميدالية ذهبية و"47" فضية و" 43" برونزية، لتؤكد الرياضة المصرية ريادتها للرياضة على المستوي القاري بمختلف الألعاب الجماعية والفردية.

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