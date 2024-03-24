الأحد 24 مارس 2024
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد فوز منتخبى الكرة الطائرة بذهبيتى الألعاب الإفريقية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي مع منتخب الكرة الطائرة للرجال

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذي تواجد في غانا للحصول على علم تنظيم مصر لدورة الألعاب الإفريقية عام 2027 على حضور مباراة مصر وكينيا في نهائي بطولة الكرة الطائرة للرجال في دورة الألعاب الإفريقية التي اختتمت أمس في مدينة أكرا عاصمة غانا .

وفور وصوله إلى أكرا توجه الدكتور أشرف صبحي إلى صالة بورتيمان لحضور مباراة منتخب الرجال مع كينيا، وقبل بداية المباراة حرص الدكتور أشرف صبحي على تهئنة منتخب السيدات للكرة الطائرة الذي تواجد في صالة بورتيمان بعد فوزه على تونس وحصوله على الميدالية الذهبية.

أشرف صبحي مع لاعبات منتخب الطائرة 

كان منتخب مصر للرجال قد حقق ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بعد فوزه على منتخب كينيا بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25 - 22 و25 -21 و25 -18، وكان منتخب مصر قد فاز في كل مبارياته على نيجيريا 3-1 وعلى الكاميرون 3-2 وعلى بوركينا فاسو 3 – صفر في الدور الأولى  وعلى جامبيا 3- صفر في الدور ربع النهائي وعلى غانا 3-1 في الدور نصف النهائي.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للرجال من أحمد سمير مديرًا فنيًا ومحمد السيد مدربًا عامًا وأحمد سعيد المحلل التقني والدكتور عبدالرحمن غانم للعلاج الطبيعي.

وضمت قائمة منتخب مصر اللاعبين: أشرف اللقاني ومصطفى جابر وسيف عابد ورضا هيكل وعبدالرحمن الحسيني ومحمد عسران وأحمد عزب وإسلام عبدالسميع وعبدالرحمن الشحات وحمادة عثمان ومحمد عادل ومحمد رضا.

كما نجح منتخب السيدات في حصد الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس بثلاثة أشواط نظيفة كانت نتائجها 25 -21 و25 -21 و25- 20 ليثأر منتخب السيدات لهزيمته في أولى مبارياته بالبطولة أمام منتخب تونس 3-1 ليفوز بعدها في كل مبارياته على جامبيا وغانا بنتيجة واحدة 3- صفرفي الدور الأول وعلى نيجيريا 3- صفر في الدور ربع النهائي وعلى كينيا 3-2 في نصف النهائي.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات من عماد نوار مديرًا فنيًا وسيد طه مدربًا عامًا وأحمد سعيد محللًا تقنيًا والدكتورة سمية ناجح للعلاج طبيعي.

وضمت قائمة منتخب السيدات اللاعبات دانا شوقي ومريم ثابت ومايا ممدوح وتقي مدحت وآية النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين وداليا مرشدي وآية خالد ومي غزال وندى وليد.

منتخب السيدات بعد فوزه على تونس وحصوله على الذهبية

 

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