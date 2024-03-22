الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد سعد يحيى حفل افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر

أحمد سعد
أحمد سعد

يحيى الفنان أحمد سعد حفل افتتاح كأس عاصمة مصر فى استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، البطولة التي تُنظم لأول مرة بواسطة الشركة المتحدة للنسخة الأولى من FIFA Series2024.

وعقب انتهاء الحفل، تبدأ مباراة مصر ونيوزيلندا والمقرر لها فى العاشرة من مساء اليوم الجمعة، ويصعد الفائز من المباراة للنهائى والمقرر له الثلاثاء القادم أمام الفريق الفائز من مباراة كرواتيا وتونس والتى يحتضنها ستاد القاهرة الدولى غدًا السبت.

منتخب مصر بالأحمر ونيوزيلندا بالأبيض في افتتاح كأس عاصمة مصر 

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا المقرر لها العاشرة مساء اليوم الجمعة باستاد مصر بالعاصمة الإدارية في افتتاح بطولة كأس عاصمة مصر التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب نيوزيلندا الطاقم  الأبيض بالكامل.

حضر الاجتماع الفني وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ووليد بدر مدير إداري منتخب مصر، وحمادة زاهر مدير التسويق باتحاد الكرة، وناصر فراج مدير إدارة المسابقات، ومينا سامح إداري المنتخب.

الفنان احمد سعد بطولة عاصمة مصر مباراة مصر نيوزيلاندا ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الشركة المتحدة

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