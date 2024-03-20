حسام حسن يكشف أهداف المشاركة فى بطولة عاصمة مصر

أكد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، أهمية البطولة الودية التى يخوضها الفراعنة على أرض مصر مع بداية تولى الجهاز الفني الجديد المهمة.

قال حسن، خلال مؤتمر صحفي عقد فى العاصمة الإدارية على هامش الاستعداد لمباراة الافتتاح: "أصررت على المشاركة في البطولة، لأن البطولة قوية وهتكون مهمة للمنتخب والجهاز الفني الحالي، البطولة دي تُمثل لنا استعدادًا أمثل لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا".

أضاف العميد: "وارد لو كان فيه جهاز فني آخر كان هيرفض المشاركة في البطولة بسبب قوتها؛ لكن أنا واثق أن الاستفادة هتكون كبيرة جدًا، المهم بالنسبة لي أن الانسجام يكون كبيرًا سواء بين اللاعبين أو بين أفكار الجهاز الفني واللاعبين مع أن عدد الوحدات التدريبية كان قليلًا قبل البطولة".

وأكمل حسام: "أهدافي من البطولة وصول اللاعبين لدرجة عالية من الانسجام مع تحقيق نتائج إيجابية في البطولة، وكذلك تغيير شكل وأداء المنتخب في الملعب وأن يلمس الجمهور تحسن أداء المنتخب من الناحية الخططية".

واستطرد قائلًا: "النتائج بالنسبة لي هامة جدًا جدًا حتى لو في التمرين، أنا واثق أننا سنستفيد من البطولة على الناحية الفنية بالشكل الكبير؛ ولكن أتمنى أن تكون النتائج أيضًا مميزة ومرضية للجماهير المصرية".

وتطرق العميد للحديث عن منتخب نيوزيلندا، قائلًا: "منتخب نيوزيلندا قوي جدًا جدًا ومنظم، ولديه لاعبون مميزون، منتخب لديه لاعبون كثيرون محترفون في أوروبا، جيدون جدًا في الكرات الثابتة وشبه بوركينا فاسو.. وعلى المستوى الخططي بيطبعوا الشكل الإنجليزي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا فى العاشرة من مساء الجمعة المقبل، فى افتتاح مباريات بطولة عاصمة مصر الودية التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 22 مارس الجارى وحتى 26 من الشهر نفسه بمشاركة 4 منتخبات هى: مصر ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.