الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مواعيد فتح ستاد مصر أمام الجماهير لمباراة الفراعنة وكرواتيا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشفت الشركة المتحدة للرياضة، عن مواعيد فتح أبواب ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمام الجماهير، لحضور مباراة منتخب مصر الأول وكرواتيا فى المباراة النهائية لبطولة عاصمة مصر.

وأكدت المتحدة للرياضة، أن أبواب ستاد مصر ستُفتح للجماهير في تمام الرابعة من بعد عصر اليوم، على أن يبدأ حفل الختام الذي يحيه الفنان تامر حسنى عند الثامنة والنصف، على أن تنطلق المباراة فى تمام العاشرة مساءً.

وشددت المتحدة للرياضة على الجماهير التى ستحضر المباراة، الحضورللاستاد قبل الثامنة مساءًا، للاستمتاع بأمسية رائعة مع النجم الكبير تامر حسنى.

أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير لاستاد مصر بالعاصمة الإدارية 

قررت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، توفير أتوبيسات بالمجان لنقل الجماهير من الميادين العامة اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 3 / 2024 وذلك تسهيلًا على الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور المباراه النهائية بين مصر وكرواتيا.

وتقرر أن يكون قيام تلك الأوتوبيسات في تمام الساعة الخامسة عصرًا من الميادين التالية (عبد المنعم رياض، العباسية، حدائق القبة "بجوار نادي مصر للبترول"، مدينة نصر، وكذلك بجوار نادي السكة الحديد، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، المعادي "أمام المركز الأوليمبي "، الجيزة، حدائق الأهرام" أمام نادي حدائق الأهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان "ميدان الأردنية"، الزقازيق أمام نادى الشرقية).

كما ستقوم وزارة النقل بتوفير أتوبيسات العاصمة (شركة أكتا) مجانا لنقل القادمين من الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT من محطة الفنون والثقافة وحتى إستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في إطار افتتاح استاد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

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