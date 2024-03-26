الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب كرواتيا يتفوق على "الفراعنة" 5 مرات من الناحية التسويقية

القيمة التسويقية
القيمة التسويقية لمنتخب مصر

يلتقي منتخب مصر في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء مع نظيره الكرواتي في مباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مباراة اليوم بين مصر وكرواتيا، تعد الثانية التي تجمع المنتخبين، حيث كانت أول مواجهة بين مصر وكرواتيا، منذ 25 عامًا، وبالتحديد عام 1999، ويومها تعادل المنتخبان بهدفين لكل فريق، والمثير أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الحالي، هو من تكفل يومها بتسجيل هدفي الفراعنة في المباراة الأولى.

القيمة التسويقية لمنتخبي مصر وكرواتيا

وقبل مباراة اليوم، يتفوق منتخب كرواتيا على نظيره المصري من ناحية القيمة التسويقية، وطبقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين والقيم التسويقية، فإن القيمة السوقية لمنتخب كرواتيا تبلغ 272.2 مليون يورو، 5 أضعاف القيمة السوقية لمنتخب مصر التي تبلغ 57.65 مليون يورو.

ويعد يوشكو جفارديول، لاعب وسط مان سيتي الإنجليزي والمنتخب الكرواتي، هو أغلى لاعبي الفريقين، بقيمة تسويقية تصل لـ75 مليون يورو، فيما يعد عمر مرموش لاعب الوسط المهاجم في منتخب مصر، هو أغلى لاعبي الفراعنة في غياب محمد صلاح، بقيمة تسويقية تصل لـ15 مليون يورو.

صعد منتخب مصر لنهائي بطولة عاصمة مصر بعد الفوز على نيوزيلندا الجمعة الماضي، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، فيما تأهل منتخب كرواتيا بعد عبور عقبة تونس بركلات الترجيح.

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