يحرص عشاق ومتابعي كرة القدم على معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-3-2024 والقنوات الناقلة، حيث تعود مباريات الدوري السعودي، وكذلك تعود الدوريات الأوروبية في جولة جديدة، وأكثر من مباراة قوية وهامة بالدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 30-3-2024 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" جدول مباريات اليوم السبت 30 مارس 2024 بدوري روشن السعودي والبطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات.

أبرز مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي في الجولة 30

نيوكاسل - وست هام في تمام الساعة 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN SPORTS 1 أحمد البلوشي

بورنموث - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 أحمد عبده

تشيلسي - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS 2 حفيظ دراجي

نوتينجهام - كريستال بالاس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 2 منتصر الأزهري

شيفيلد - فولهام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 3 مضر اليوسف

توتنهام - لوتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS 1 علي محمج علي

أستون فيلا - وولفرهامبتون 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 2 سمير اليعقوبي

برينتفورد - مانشستر يونايتد 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 1 حسن العيدروس

مواعيد مباريات اليوم في دوري روشن السعودي في الجولة 25

الوحدة - الفتح في تمام الساعة 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC Extra 1 HD سليمان الشريف

النصر - الطائي 22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC SPORT 5 HD فارس عوض

الشباب - الهلال

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC SPORT 1 HD علي سعيد الكعبي

الرياض - أبها

22:00 السعودية، 21:00 مصر

SSC Extra 2 HD

محمد الخامسي

مواعيد مباريات الدوري الإسباني في الجولة 30

خيتافي - إشبيلية 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN SPORTS 3 محمد السعدي

ألميريا - أوساسونا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS 3 جواد بدة

فالنسيا - ريال مايوركا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 3 سمير العيقوبي

برشلونة - لاس بالماس 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN SPORTS 3 عامر الخوذيري.

مواعيد مباريات الدوري الألماني في الجولة 27

لايبزيج - ماينز 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS 8 أحمد المعمري

باير ليفركوزن - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS 5 نوفل باشي

فرانكفورت - أونيون برلين 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN SPORTS 9 مصطفى العلوان

بوروسيا مونشنجلادباخ - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD باسم الزير

فيردر بريمن - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية TOD عادل خلو

بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS 1 خليل البلوشي

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beIN SPORTS 6

محمد فوزي

يانج أفريكانز - صن داونز 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS 6 محمد بركات

الترجي - أسيك 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN SPORTS 6 عصام الشوالي