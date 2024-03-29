عاجل| 9 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مباراة سيمبا التنزانى بدورى الأبطال

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي التطرق خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي قبل لقاء سيمبا التنزاني، التطرق إلى الغيابات أو الإجهاد البدني الذي يعاني منه الفريق في الأونة الأخيرة.

رغبة كولر في تحفيز اللاعبين الموجودين في قائمة الفريق للمباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية حيث تطرق فقط في حديثه حول ظروف الطقس الصعبة في ظل صيام اللاعبين وارتفاع الرطوبة في تنزانيا لكنه يراهن علي خبرات اللاعبين.

ويدخل المارد الأحمر حامل اللقب القاري اللقاء المرتقب أمام سيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم الجمعة، حيث يمتلك 11 بطولة وهو رقم قياسي بالنسبة للأندية الأفريقية في البطولة حتي الآن.

9 غيابات تضرب الأهلي أمام سيمبا

ويعاني الفريق الأول من الغيابات المؤثرة، إذ يفتقد جهود 9 لاعبين من العناصر الأساسية أمثال المالي أليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم ومحمد الشناوي وكريم نيدفيد ومحمد كريستو ووسام أبو علي للإصابة بجانب الثنائي محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد الأفريقي.

كما يعاني كولر قبل لقاء اليوم من شبح إجهاد اللاعبين الدوليين بسبب ضيق الوقت والاكتفاء بتدريب استشفائي بعد انضمامهم عقب مباراة كرواتيا في نهائي كأس العاصمة قبل سفر بعثة الأهلي إلى تنزانيا مباشرة.

كولر يشكو من سوء أرضية الملعب وارتفاع درجة الحرارة

ويواجه الفريق أزمة بسبب ارتفاع درجة الحرارة ولم يستطع الفريق التدريب في “دار السلام” فى يوم وصوله بعد أن اكتشف أن أرضية الملعب سيئة واكتفى بالتدريب في أحد الملاعب القربية من الفندق.

واضطر السويسري مارسيل كولر المدير الفني الرضوخ للأمر الواقع بالنسبة لقائمة الفريق من خلال التشكيل الذي سيخوض به اللقاء والذي ظهر واضحاً في المران الأخير مساء أمس على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المباراة بالتشكيل المكون من مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه رباعي الدفاع محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وفي وسط الملعب مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ورضا سليم وفي الهجوم محمود كهربا.

وكان حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حرص على توجيه الشكر إلى السفير شريف إسماعيل سفير مصر في تنزانيا، وذلك على هامش تواجد السفير المصري في مران الأهلي الرئيسي الذي أقيم مساء أمس بملعب بنجامين مكابا.

وأكد غالي اعتزازه وتقديره لحسن الاستقبال والجهود المبذولة من جميع المسؤولين في السفارة المصرية في تنزانيا، والسعي لتوفير كل ما يلزم لراحة الفريق قبل مواجهة سيمبا اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا في إطار منافسات دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.