دورى أبطال إفريقيا|طبيب الأهلى يطمئن على حالة اللاعبين الدوليين قبل مواجهة سيمبا

حرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بنادي الأهلي على متابعة الحالة الطبية للاعبي الفريق الدوليين الذين انضموا لبعثة الأهلي في مطار القاهرة.

وأكد جاب الله أن حالة اللاعبين الدوليين جيدة، وسيخضعون لبرنامج استشفائي اليوم؛ للتخلص من إجهاد الرحلة بعد المشاركة في مباراة كرواتيا الودية أمس.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، قد وصلت قبل قليل إلى مطار دار السلام في تنزانيا بعد رحلة استغرقت حوالي ٦ ساعات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

السفير المصرى يستقبل بعثة الأهلى فى مطار دار السلام

شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، استقبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لدى وصولها إلى مطار دار السلام قبل قليل.

وحرص السفير المصري شريف إسماعيل، والقنصل إسلام جلال، على الوجود داخل مطار دار السلام لاستقبال بعثة الفريق لدى وصولها.

والتقى الكابتن حسام غالي، رئيس بعثة الفريق، وفد السفارة المصرية الذي أنهى إجراءات خروج البعثة من المطار سريعا نظرا لطول الرحلة وظروف الصيام.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد خاض مرانه مساء أمس، بعد أن عقد مارسيل كولر، المدير الفني، جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، تدريبات بدنية للاعبين، قبل الانتقال لتنفيذ العديد من الفقرات الفنية والخططية التي أشرف عليها كولر والجهاز ‏المعاون له، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمواجهة.‏

واستمر تواجد عدد من عناصر فريق الشباب والناشئين بالتدريبات لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المتواجدين بمعسكر المنتخب الوطني الجاري.‏

وأدى وسام أبو علي تدريبات تأهيل بدني مكثفة، في إطار تجهيزه للمشاركة في المباريات بالفترة المقبلة.‏