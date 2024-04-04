الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يهتم الكثير من المصريين بمتابعة مباريات اليوم الخميس 4-4-2024 سواء في الدوري المصري، أو الدوريات الأجنبية وينتظر عشاق الساحرة المستديرة الأسبوع المقبل مبارتان هامتان لأكبر فريقين لكرة القدم.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2024.

 

أبرز مواعيد مباريات اليوم 

مباريات اليوم في  الدوري الإسباني:

غرناطة ضد فالنسيا (8:00 م)

 

مباريات اليوم في  كأس ليبرتادوريس:

كولو كولو ضد سيرو بورتينيو (2:00 ص)

Alianza Lima ضد فلومينينسي (2:30 ص)

سان لورينزو ضد بالميراس (2:30 ص)

Caracas F.C. ضد أتليتيكو مينيرو (12:00 ص)

روزاريو سنترال ضد Peñarol (12:00 ص)

 

مباريات اليوم في  الدوري الهولندي:

فوليندام ضد فينورد روتردام (6:45 م)

أياكس أمستردام ضد جو أهيد إيجلز (9:00 م)

 

مباريات اليوم في  الدوري التركي:

باشاك شهير ضد بشكتاش (7:30 م)

إنتر ميامي ضد مونتيري (2:00 ص)

مباريات اليوم في  الرابطة الجزائرية المحترفة:

شباب بلوزداد ضد وفاق سطيف (11:00 م)

مباريات اليوم في  كأس روسيا:

أخمات غروزني ضد اورنبورغ (6:30 م)

"العب برا".. هل تفتح قمة الأهلى والزمالك الطريق أمام طلبات أخرى؟

تدريبات خاصة لمهاجمى الزمالك قبل موقعة فيوتشر فى الدورى

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي 

جدول مباريات اليوم 4 أبريل 2024 في الدوري الإنجليزي:

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد (8:30 م)

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد (9:15 م)

 

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 ابريل في الدوري المصري:

المصري البورسعيدي ضد الإتحاد السكندري (10:00 م)

إنبي ضد فاركو (10:00 م)

البنك الأهلي ضد الداخلية (10:00 م)

 

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقبلة ستكون يوم الجمعة 5 أبريل 2024، الساعة 10:00 مساءً في ذهاب دور ربع النهائي - دوري أبطال أفريقيا)ن وتقام المباراة علة ملعب: ستاد القاهرة الدولي

 

مواعيد مباريات الزمالك القادمة 

يلعب النادي الزمالك عدة مباريات خلال الأسابيع المقبلة من شهر أبريل 

يوم الأحد 7 أبريل 2024، الساعة 9:00 مساءً يواجه نادي الزمالك وفيوتشر في إياب ربع النهائي - كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب: ستاد القاهرة الدولي

ومباراة يوم الثلاثاء 11 أبريل 2024، الساعة 5:00 مساءً، يواجة  الزمالك نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، على ملعب: ستاد القاهرة الدولي

ويوم السبت 15 أبريل 2024، الساعة 5:00 مساءً، يواجه نادي الزمالك النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، على ملعب: ستاد القاهرة الدولي.

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