جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2024
يهتم الكثير من المصريين بمتابعة مباريات اليوم الخميس 4-4-2024 سواء في الدوري المصري، أو الدوريات الأجنبية وينتظر عشاق الساحرة المستديرة الأسبوع المقبل مبارتان هامتان لأكبر فريقين لكرة القدم.
وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 4-4-2024.
أبرز مواعيد مباريات اليوم
مباريات اليوم في الدوري الإسباني:
غرناطة ضد فالنسيا (8:00 م)
مباريات اليوم في كأس ليبرتادوريس:
كولو كولو ضد سيرو بورتينيو (2:00 ص)
Alianza Lima ضد فلومينينسي (2:30 ص)
سان لورينزو ضد بالميراس (2:30 ص)
Caracas F.C. ضد أتليتيكو مينيرو (12:00 ص)
روزاريو سنترال ضد Peñarol (12:00 ص)
مباريات اليوم في الدوري الهولندي:
فوليندام ضد فينورد روتردام (6:45 م)
أياكس أمستردام ضد جو أهيد إيجلز (9:00 م)
مباريات اليوم في الدوري التركي:
باشاك شهير ضد بشكتاش (7:30 م)
إنتر ميامي ضد مونتيري (2:00 ص)
مباريات اليوم في الرابطة الجزائرية المحترفة:
شباب بلوزداد ضد وفاق سطيف (11:00 م)
مباريات اليوم في كأس روسيا:
أخمات غروزني ضد اورنبورغ (6:30 م)
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الانجليزي
جدول مباريات اليوم 4 أبريل 2024 في الدوري الإنجليزي:
ليفربول ضد شيفيلد يونايتد (8:30 م)
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد (9:15 م)
مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 ابريل في الدوري المصري:
المصري البورسعيدي ضد الإتحاد السكندري (10:00 م)
إنبي ضد فاركو (10:00 م)
البنك الأهلي ضد الداخلية (10:00 م)
مواعيد مباريات الأهلي القادمة
موعد مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني المقبلة ستكون يوم الجمعة 5 أبريل 2024، الساعة 10:00 مساءً في ذهاب دور ربع النهائي - دوري أبطال أفريقيا)ن وتقام المباراة علة ملعب: ستاد القاهرة الدولي
مواعيد مباريات الزمالك القادمة
يلعب النادي الزمالك عدة مباريات خلال الأسابيع المقبلة من شهر أبريل
يوم الأحد 7 أبريل 2024، الساعة 9:00 مساءً يواجه نادي الزمالك وفيوتشر في إياب ربع النهائي - كأس الكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب: ستاد القاهرة الدولي
ومباراة يوم الثلاثاء 11 أبريل 2024، الساعة 5:00 مساءً، يواجة الزمالك نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، على ملعب: ستاد القاهرة الدولي
ويوم السبت 15 أبريل 2024، الساعة 5:00 مساءً، يواجه نادي الزمالك النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، على ملعب: ستاد القاهرة الدولي.