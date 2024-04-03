الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تدريبات خاصة لمهاجمى الزمالك قبل موقعة فيوتشر فى الدورى

الزمالك
الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، مجموعة من التدريبات الخططية الخاصة لمهاجمي الفريق  خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

وشهدت هذه الفقرة مشاركة جميع اللاعبين، وقام الجهاز الفني بالتركيز خلال الفقرة الخططية على تنفيذ بعض الأفكار الخاصة بخطة اللعب، تحت إشراف جميع أعضاء الجهاز الفني. وحرص جوزيه جوميز المدير الفني على إلقاء محاضرة فنية للاعبين داخل أرضية الملعب نقل خلالها العديد من التعليمات الفنية، أعقبها خوض تقسيمة في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها يوم 7 إبريل الجاري باستاد القاهرة.  

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجًا تدريبيًا خاصًا لناصر ماهر لاعب وسط الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وخاض ناصر ماهر الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائه في بداية المران، قبل أن يستكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز. 

وأدى اللاعب جلسة استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم من أجل معالجة الإرهاق العضلي والبدني وتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة خاصة أنه خارج حسابات الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في ظل عدم قيده بقائمة الفريق الإفريقية.  

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم القدم، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

مودرن فيوتشر جوزيه جوميز مواجهة مودرن فيوتشر ملعب النادي استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

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