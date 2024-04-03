الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"العب برا".. هل تفتح قمة الأهلى والزمالك الطريق أمام طلبات أخرى؟

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

باتت رابطة الأندية المحترفة على بعد خطوات قليلة من إعلان إقامة مباراتى القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى الممتاز، خارج مصر لأول مرة منذ انطلاق مسابقة الدورى الممتاز.

وأرسلت رابطة الأندية المحترفة خطابات رسمية لناديى الأهلى والزمالك بِأن التعرف على رأى كل منها فيما يخص مقترح إقامة مباراتى القمة للموسم الحالى فى السعودية على أن تقام مباراة القمة الأولى على استاد المملكة أرينا والمباراة الثانية على ملعب الجوهرة المشعة.

ولم يمانع كلا الفريقين فى إقامة المباراة سواء داخل مصر أو خارجها باعتبار أن رابطة الأندية المحترفة هى صاحبة القرار النهائى فيما يخص مكان إقامة المباريات.

هو الأمر الذى قد يفتح الطريق أمام العديد من الأندية الأخرى فى الدورى الممتاز للمطالبة بنقل مباريات لها أمام الأهلى أو الزمالك خارج مصر، طالما أن رابطة الأندية أقدمت على هذا الامر مع الأهلى زوالزمالك.

ويفاجأ الجميع بطلب نادى بيراميدز إقامة مباراتيه أمام الأهلى والزمالك فى الإمارات على سيل المثال، وقتها لن تستضيطع رابطة الاندية رفض هذه الطلب مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الاندية فى نفس المسابقة، وهو ما يفتح الطريق أمام طلبات اخرى مماثلة لبعض الاندية.

وأرسلت رابطة الأندية خطابًا لنادي الزمالك باعتباره صاحب مباراة القمة المقبلة التى ستجرى منتصف شهر أبريل الجارى، بشأن مباراة القمة أمام الأهلي يوم ١٥ أبريل المقبل وإقامتها في السعودية.

ونص الخطاب على التالي:

الحصول على نصف مليون دولار نظير إقامة مباراة الدور الأول في السعودية ونصف مليون دولار عن لقاء الدور الثاني.

السفر بطائرة خاصة

الإقامة 3 ليال قبل المباراة في السعودية

الاحتفاظ بكافة الحقوق الإعلانية لكل ناد

الحصول على نسبة من التذاكر لكل ناد

قوام البعثة 45 فردا على طائرة خاصة

وتم إرسال خطاب مماثل للنادى الأهلى من أجل معرفة رأى كلا الناديين قبل تنفيذ هذه التجربة بشكل رسمى.

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