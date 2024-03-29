أهمها مباراة القمة.. ماذا ينتظر الزمالك فى شهر أبريل المقبل؟

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا كبيرًا من المواجهات القوية خلال شهر أبريل المقبل، سواء في بطولة دوري نايل أو الكونفيدرالية الإفريقية.

البداية ستكون يوم الأحد 7 أبريل المقبل بمباراة العودة أمام مودرن فيوتشر في نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية وبعدها سيخوض الزمالك مباراتين في دوري نايل أمام الاتحاد السكندري والأهلي المؤجلتين من الأسبوعين الثامن والعاشر يومى 11 و15 أبريل .

بعد مباراتي الاتحاد السكندري والزمالك من المفترض أن يلعب الزمالك ثلاث مواجهات في دوري نايل أمام بيراميدز يوم 19 أبريل في الأسبوع الثامن عشر وأمام المقاولون يوم 24 أبريل في الأسبوع التاسع عشر وأمام سيراميكا كليوباترا يوم 29 أبريل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر.

المباريات الثلاث أمام بيراميدز والمقاولون وسيراميكا كليوباترا سيتم تأجيلها في حالة تأهل الزمالك للدور نصف النهائي لبطولة الكونفديرالية، حيث من المقرر إقامة مباراتي الذهاب والعودة في هذا الدور يومي 21 و28 أبريل المقبل.

وشهد تدريب الزمالك الأخير مشاركة حسام عبدالمجيد ومحمد شحاتة بعد عودتهما من صفوف المنتخب الأوليمبي والمدافع الفلسطيني ياسر حمد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة التي انضم فيها لمنتخب فلسطين.

وخصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة كاملة لتدريب اللاعبين على التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما ركز على تنفيذ بعض الجمل الخططية مع معالجة أخطاء اللاعبين.

جوميز يعتمد على ناشئي الزمالك في التدريبات

من ناحية أخرى قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، الاعتماد على عدد من لاعبي قطاع الناشئين خلال الفترة لتدعيم بعض المراكز في الفريق الأول.

وطلب جوميز من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن قطاع الناشئين وتقييم اللاعبين من خلاله، وإرفاق مشاهد "فيديو" لمشاهدتها.

وأكد المدير الفني للزمالك لجهازه المعاون أن الفريق الأول يحتاج للاعب في قلب الدفاع وظهير أيمن وظهير أيسر ومهاجم وجناح أيسر.

ويرى جوميز أن الفريق الأول يحتاج للتطوير وتدعيمه بعناصر جديدة للحفاظ على مستوى المنافسة، لذلك لجأ إلى قطاع الناشئين لحين إنهاء الموسم وإبرام تعاقدات جديدة.