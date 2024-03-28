الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

رد قوى من متحدث الزمالك على تصريحات كهربا المثيرة للجدل

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

رد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك على تصريحات محمود عبد المنعم "كهربا"، التي كشف من خلالها على حصول نادي الزمالك على قيمة الغرامة بالتقسيط، والخاصة بقضية هروبه من القلعة البيضاء.

 

وقال أحمد سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة نادي الزمالك مع أحمد علي "بداية، فإن قيمة وسياسة نادي الزمالك لا تتناسب أبدًا في الرد على كل المهاترات والتصريحات".

 

وتابع "أؤكد أن نادي الزمالك حصل على قيمة الغرامة بالكامل وهو ما أعلنه النادي في بيان رسمي بعد إنهاء الملف، النادي حصل على حكم نهائي بالغرامة بعد الوصول إلى أعلى درجات التقاضي في الاتحاد الدولي الذي أقر رسميًا بحقوق النادي".

 

وأتم "الزمالك نادي مؤسسي ويخضع للرقابة وهو ما يعني أنه ليس هناك مجال للتهاون في حقوق النادي المالية لأي جهة، ومجلس الإدارة يعمل على الحفاظ على حقوق النادي".

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