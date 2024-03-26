أول رد من الزمالك على تصريحات كهربا: "حملة لتشتيت الجماهير"

علّق رامي إبراهيم نصوحي، عضو مجلس إدارة الزمالك، على تصريحات محمود كهربا لاعب الأهلي، بشأن تقسيط غرامة الفارس الأبيض.

وكتب نصوحي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على كافة حقوق القلعة البيضاء كاملة دون أي نقص منذ توليه المسؤولية في الشهور الماضية.

وأضاف: لكن هناك حملة لتشتيت الجماهير عن دورها في مساندة الفريق في مرحلة هامة، ثقوا في مجلس الزمالك ولاعبي الفريق والقادم أفضل بدعمكم.

رامي نصوحي

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عبر بيان رسمي في وقت سابق عن حصوله على مبلغ 2 مليون و476 ألف و389 دولار، الغرامه كامله بالفوائد ودخولهم لحساب القلعة البيضاء.

ومن جانب آخر، يواصل الفارس الأبيض، تدريباته المستمرة، استعدادا لمواجهتي مودرن فيوتشر المرتقبتين بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لهما يومي 31 مارس الجاري و7 أبريل المقبل، في ذهاب وإياب ربع نهائي البطولة القارية.