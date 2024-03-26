الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أول رد من الزمالك على تصريحات كهربا: "حملة لتشتيت الجماهير"

كهربا
كهربا

علّق رامي إبراهيم نصوحي، عضو مجلس إدارة الزمالك، على تصريحات محمود كهربا لاعب الأهلي، بشأن تقسيط غرامة الفارس الأبيض.

وكتب نصوحي، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على كافة حقوق القلعة البيضاء كاملة دون أي نقص منذ توليه المسؤولية في الشهور الماضية.

وأضاف: لكن هناك حملة لتشتيت الجماهير عن دورها في مساندة الفريق في مرحلة هامة، ثقوا في مجلس الزمالك ولاعبي الفريق والقادم أفضل بدعمكم.

رامي نصوحي 

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك عبر بيان رسمي في وقت سابق عن حصوله على مبلغ 2 مليون و476 ألف و389 دولار، الغرامه كامله بالفوائد ودخولهم لحساب القلعة البيضاء.

ومن جانب آخر، يواصل الفارس الأبيض، تدريباته المستمرة، استعدادا لمواجهتي مودرن فيوتشر المرتقبتين بكأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لهما يومي 31 مارس الجاري و7 أبريل المقبل، في ذهاب وإياب ربع نهائي البطولة القارية.

الزمالك محمود كهربا الاهلى كهربا غرامة كهربا

مواد متعلقة

كهربا: لا توجد أزمة فى علاقتى مع كولر.. وهذا أغلى هدف فى مسيرتى

تصريحات نارية لمحمود كهربا "المثير للجدل" (إنفوجراف)

تامر عبدالحميد: كهربا كان هيبطل كورة وأنا اللي رجعته تاني

كهربا: صفقة إمام عاشور للأهلى أفضل من انتقال السعيد للزمالك

الأكثر قراءة

عاجل| الغرف التجارية تستجيب للمبادرة الحكومية: تخفيضات على السلع الغذائية والاستراتيجية تصل لـ30%

عاجل.. لماذا يختلف أداء محمد صلاح مع المنتخب عن ليفربول؟ مدحت شلبي يُجيب

قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

مدحت شلبى يكشف عن عيب مرتضى منصور الوحيد (فيديو)

أمام 90 ألف متفرج.. تامر حسنى يحيى حفل نهائى كأس عاصمة مصر

جيش الاحتلال يعلن اغتيال القيادى بـ"حماس" مروان عيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تنشيط الذاكرة بين الكبار

ماجد حبته

جدوى قرار مجلس الأمن

وائل لطفي

التاجر «الوغد»

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تقرأ إسرائيل موقف واشنطن فى مجلس الأمن ضد قرار وقف الحرب؟

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"