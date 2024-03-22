الجمعة 22 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

كهربا: صفقة إمام عاشور للأهلي أفضل من انتقال السعيد للزمالك

كهربا
كهربا

أثنى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صفقة انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق إلى صفوف المارد الأحمر.

وقال كهربا في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "حبر سري"، إن إمام عاشور سنه صغير وإمكانياته تؤهله للعب في أكبر أندية العالم لذا أرى أن صفقته أفضل من صفقة عبد الله السعيد للزمالك".

وأضاف: "يُقال أنني أقنعت إمام عاشور بالانضمام للأهلي لكن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، فقد تحدث هو معي وقلت له تنور النادي وأكثر من سيساعدك حتى تنجح".

وانضم إمام عاشور إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي، وساهم في تتويج المارد الأحمر ببطولتي السوبر المصري وكأس مصر وبرونزية مونديال الأندية.

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كهربا محمود كهربا النجم إمام عاشور الزمالك الاهلى

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