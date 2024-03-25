كهربا: لا توجد أزمة فى علاقتى مع كولر.. وهذا أغلى هدف فى مسيرتى

أكد محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن علاقته مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق لم تتأثر بعد حفل زفاف شقيقته.

وقال كهربا، في تصريحات تليفزيونية: "قمت بتأجيل حفل زفاف شقيقتي لمدة 4 أشهر بسبب الارتباطات مع المنتخب والأهلي، وحددنا الموعد الجديد قبل شهرين من حفل الزفاف ولم أكن أعلم أننا سنسافر في ذلك الوقت مع الأهلي وحينها حصلت على إذن من كولر".

وأضاف: "لا توجد أي مشكلة في استبعادي فنيًا، كولر هو من ساعدني على العودة للعب كأساسي وهو من قام بتجهيزي من خلال برنامج خاص خلال فترة إيقافي وعقب حفل الزفاف أخبرني أنني المهاجم رقم 3 في الفريق وطلب مني مزيدا من الاجتهاد في التدريبات من أجل العودة للعب أساسيًا".

وتابع: "لم تحدث أي أزمة أو شرخ في علاقتي مع كولر بسبب ما حدث".

وعن اللاعب الذي يلعب في الزمالك وأبدى أمنيته باللعب بقميص الأهلي قال: "أحمد فتوح، أقول ذلك لأنه شخص قريب مني وهو يحب الزمالك جدا وزملكاوي جدا".

كما تمنى كهربا أن يختم تريزيجيه ومحمد النني مشوارهما مع النادي الأهلي في المستقبل.

وكشف عن أغلى هدف سجله في مسيرته قائلًا: "هدفي ضد الهلال السوداني وقبلها كان هدفي ضد المغرب".

وكان هدف كهربا في شباك الهلال السوداني قد حاز على جائزة أفضل هدف في أفريقيا عام 2023.