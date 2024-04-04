الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم استعداداته لمباراة سيمبا غدًا

مران الأهلي
مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي «كاف».

وعُقد مساء اليوم الخميس، الاجتماع الفني للمباراة، وحضره الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ومراقب المباراة، وممثلو لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، بينما يرتدي فريق سيمبا زيًّا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البرتقالي.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

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