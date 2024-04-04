الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري

الأهلي وإنبي
الأهلي وإنبي

حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، موعد مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 16 ببطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية، عن إقامة، المباراة يوم الاثنين الموافق 8 من شهر إبريل الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي الساعة 10 مساءً.

وعلى صعيد آخر، يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في تمام العاشرة مساء غدًا الجمعة في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز ذهابًا خارج الديار بهدف سجله أحمد نبيل كوكا.

الأهلي بزيه التقليدي أمام سيمبا التنزاني

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وسيمبا التنزاني، مساء اليوم، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين غدًا ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

حضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، في حضور مراقب المباراة، وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، بينما يرتدي فريق سيمبا زيًّا من اللون الأزرق بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البرتقالي.

وناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

الاهلى انبى مباراة الأهلي وإنبي رابطة الأندية بطولة دوري نايل

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