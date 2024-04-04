الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| الأهلى يرتدى الزى التقليدى أمام سيمبا التنزانى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وسيمبا التنزاني، مساء اليوم، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين غدًا ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

حضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد ومحمد أسامة إداريا الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، في حضور مراقب المباراة، وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الفريق زيه التقليدي من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، بينما يرتدي فريق سيمبا زيًّا من اللون الأزرق بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون البرتقالي.

وناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

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