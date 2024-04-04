الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كواليس تجديد الأهلى مع عمرو السوليه ومحمد هانى

السولية
السولية

قال مصدر مسئول بالنادي الأهلي إن إدارة الكرة، برئاسة محمود الخطيب تشاورت مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، وتم التواصل لاتفاق نهائي مع عمرو السولية على تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط، لكن سيتم تقديره نظرًا لمسيرته مع النادي.

وأضاف المصدر أن إدارة الكرة قررت منح اللاعب 15 مليون جنيه في الموسم مع إلغاء بند نسبة المشاركة واستثنائه من هذا الأمر؛ تقديرًا لما قدمه طوال ارتدائه لقميص الفريق بعد رفض تجديده لمدة موسمين بناءً على رغبة كولر.

أشار المصدر إلى أن قرار استثناء السولية من نسبة المشاركة فتح الباب لاستثناء محمد هاني ظهير أيمن الفريق أيضًا، خاصةً أن هناك بند يسمح بإلغاء النسبة حالة تخطي اللاعب 300 مباراة مع الفريق 

ومن المقرر أن يعلن الأهلي تجديد عقده مع محمد هاني لمدة 3 مواسم والسولية موسم بداية من الموسم الجديد بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد الجديد.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏

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