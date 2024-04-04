دوري أبطال إفريقيا| كولر: مواجهة سيمبا صعبة.. ونحتاج لدعم الجماهير

أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صعوبة مباراة سيمبا التنزاني المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: لقد شاهدنا مباراة الذهاب في تنزانيا، ورأينا مدى صعوبتها، ونعلم أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحد بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال مباراة الغد.

وأوضح المدير الفني أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في تنزانيا والفوز يمنح الثقة للاعبين، وهو أمر مهم، ولكن في نفس الوقت نرفض فكرة التعالي خلال مباراة العودة؛ بسبب هذه النتيجة وهو ما أكدنا عليه أكثر من مرة خلال الحديث مع اللاعبين في تنزانيا وبعد العودة إلى القاهرة.

وأوضح كولر، أنه سوف يحسم مدى جاهزية بعض اللاعبين، خاصة العائدين من الإصابة، عقب المران الختامي الذي يقام مساء اليوم.

ووجه مارسيل كولر رسالة إلى الجماهير طالبهم فيها بضرورة حضورهم بكثافة خلال مباراة الغد، وفقا للعدد المسموح به من الجهات المسئولة، وتشجيع الفريق طوال المباراة؛ لتحقيق الهدف، وحسم التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا| اليوم.. الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيمبا التنزاني في الثامنة مساء اليوم الخميس، استعدادًا للمباراة التي تجمع الفريقين مساء ‏الجمعة، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

من المقرر أن يعقد الاجتماع الفني بحضور الجهاز الإداري للفريقين، ومراقب المباراة، وممثلي لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ويناقش الاجتماع كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، والزي الخاص بكل فريق، ومواعيد الوصول لأرض الملعب وبدء عمليات الإحماء.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ‏مكابا في العاصمة دار السلام.‏