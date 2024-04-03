سر تأجيل كولر حسم مصير كريم نيدفيد مع الأهلي لنهاية الموسم

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي النقاب حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق من استمرار كريم نيدفيد لاعب الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن كولر أخطر لجنة التخطيط أن كريم نيدفيد لاعب الفريق سيكون تحت التقييم لنهاية الموسم الحالي بشأن استمراره من عدمه بسبب توالي الإصابات التي يعاني منها اللاعب خاصة بعد إصابته الاخيرة برشح في الركبة والتي أبعدته عن رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني مؤخرا.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني حسم قراره مع إدارة الكرة في حال استمرار إصابات اللاعب العضلية قد يرحل نهاية الموسم الحالي خاصة أن لم يستفاد منه بالشكل المطلوب.

كولر يجتمع مع لاعبي الأهلي لشرح خطة مباراة سيمبا التنزاني

من جانبه يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الفريق على هامش المران المسائي اليوم قبل بداية التدريبات الجماعية وذلك للحديث عن الأخطاء التي شهدتها مباراة الفريق أمام سيمبا ومحاولة تلافيها خلال لقاء الإياب بالقاهرة.

كما يعقد كولر أيضا اجتماعا مع أعضاء الجهاز المعاون لبحث خطة الإعداد لمباراة العودة ومراجعة الوحدات التدريبية التي سيخضع لها الفريق حتي موعد مباراة سيمبا التنزاني الجمعة القادم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما يخضع وسام أيو علي لفحص طبي اخير اليوم من أجل الاطمذنان علي حالته بعد انتظامه في التدريبات الجماعية استعدادا للمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف تدريباته مساء أمس ، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا.‏

وقاد أندرياس إندويا, مخطط الأحمال, تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن ينتقل اللاعبون لتنفيذ الفقرات الخططية المتعلقة بالاستعداد للمواجهة المرتقبة، بينما ‏أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت قيادة ميشيل يانكون.‏

وعاد الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستئناف تدريباته بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏

كان المارد الأحمرقد حقق الفوز على سيمبا بهدف دون مقابل سجله أحمد نبيل كوكا، في لقاء الذهاب على ملعب بنجامين مكابا.‏